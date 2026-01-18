Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão

Irão avisa: ataque dos EUA contra Khamenei será declaração de guerra

18 jan, 2026 - 20:19 • Redação com Reuters

Pezeshkian afirmou, numa publicação na rede social X: “Um ataque ao grande líder do nosso país é equivalente a uma guerra em grande escala contra a nação iraniana.”

A+ / A-

O presidente do Irão avisou no domingo que qualquer ataque dos Estados Unidos ao líder supremo do país desencadearia uma “resposta dura” de Teerão, depois de um responsável iraniano na região ter afirmado que pelo menos 5.000 pessoas — incluindo cerca de 500 elementos das forças de segurança — morreram em protestos a nível nacional.

Numa aparente resposta a Donald Trump, Presidente dos EUA, Pezeshkian escreveu, na rede social X: “Um ataque ao grande líder do nosso país é equivalente a uma guerra em grande escala contra a nação iraniana.”

Trump tem dito, por várias vezes, que poderá ordenar uma intervenção militar no Irão caso os manifestantes anti-regime continuem a ser mortos nas ruas ou executados. Numa entrevista ao Politico no sábado, afirmou: “É tempo de procurar uma nova liderança no Irão”.

“Se existem dificuldades e restrições na vida do querido povo do Irão, uma das principais causas é a hostilidade de longa data e as sanções desumanas impostas pelo governo dos EUA e pelos seus aliados”, acrescentou Pezeshkian.

Mais de 24 mil detenções?

Os protestos abrandaram na semana passada após uma repressão violenta. O grupo de direitos humanos sediado nos EUA, o HRANA, disse no sábado que o número de mortos tinha atingido 3.308, com mais 4.382 casos sob análise. Acrescentou ter confirmado mais de 24.000 detenções.

Na sexta-feira, Trump agradeceu aos líderes de Teerão — numa publicação nas redes sociais —, dizendo que tinham cancelado execuções previstas de 800 pessoas. O Presidente norte-americano transferiu meios militares dos EUA para a região, mas não especificou que medidas poderá tomar.

Um dia depois, o líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, classificou Trump de “criminoso”, reconhecendo “vários milhares de mortos”, que atribuiu a “terroristas e agitadores” ligados aos EUA e a Israel.

O poder judicial iraniano indicou que as execuções poderão avançar.

Khamenei acusa Trump de incitar protestos no Irão

Médio Oriente

Khamenei acusa Trump de incitar protestos no Irão

A agência de notícias HRANA, com sede nos Estados (...)

“Uma série de ações foi identificada como Mohareb, que está entre as punições islâmicas mais severas”, disse o porta-voz do poder judicial iraniano, Asghar Jahangir, numa conferência de imprensa no domingo.

Mohareb, um termo jurídico islâmico que significa travar guerra contra Deus, é punível com a morte ao abrigo da lei iraniana. O responsável iraniano disse à Reuters que é pouco provável que o número verificado de mortos “aumente acentuadamente”, acrescentando que “Israel e grupos armados no estrangeiro” apoiaram e equiparam os que saíram às ruas.

Os bloqueios à internet foram parcialmente levantados por algumas horas no sábado, mas o grupo de monitorização NetBlocks disse que foram posteriormente retomados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João