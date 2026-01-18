Lula apela ao diálogo após intervenção dos EUA na Venezuela

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, apelou este domingo para que se "superem as diferenças ideológicas" no âmbito da recente intervenção militar dos Estados Unidos da América para capturar o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, uma ação que criticou por implicar o uso da força.

"Os nossos países devem aspirar a uma agenda regional positiva que possa superar as diferenças ideológicas. Queremos atrair investimentos em infraestruturas físicas e digitais, promover empregos de qualidade, gerar renda e ampliar o comércio dentro da região e com países de fora", destacou Lula da Silva num artigo de opinião publicado no "The New York Times".

Tudo isso, acrescentou, para mobilizar os recursos "tão necessários para combater a fome, a pobreza, o tráfico de drogas e as mudanças climáticas".

Luiz Inácio Lula da Silva argumentou que "o uso da força" nunca nos "aproximará desses objetivos", criticando a intervenção militar norte-americana na Venezuela, que representa "a primeira vez em mais de 200 anos de história independente que a América do Sul foi atacada diretamente pelos Estados Unidos", embora lembre que "forças americanas já tenham intervindo anteriormente na região".