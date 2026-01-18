Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Oito nações europeias manifestam apoio à Dinamarca e à Gronelândia

18 jan, 2026 - 14:30 • João Malheiro

Comunicado conjunto critica imposição de tarifas anunciada pelos EUA. Oito países dizem que "vão continuar unidos e coordenados numa resposta" que garanta a sua soberania.

A+ / A-

Oito nações europeias assinaram um comunicado conjunto em que manifestam o seu apoio à Dinamarca, numa altura em que os Estados Unidos da América (EUA) ameaçam anexar a Gronelândia.

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e o Reino Unido assinaram a nota publicada este domingo que critica, ainda, a imposição de tarifas anunciada por Donald Trump, por "minar relações transatlânticas e arriscar uma espiral negativa".

Por sua vez, o primeiro-ministro norueguês acrescentou que uma guerra comercial entre EUA e Europa não ia beneficiar ninguém.

Os oito países dizem que "vão continuar unidos e coordenados numa resposta" que garanta a sua soberania.

O comunicado aponta, igualmente, que como membros da NATO, os oito países estão comprometidos em reforçar a segurança do Ártico e os interesses comuns da aliança transatlântica.

Os embaixadores dos 27 países da União Europeia vão reunir-se este domingo numa reunião de emergência, na sequência das declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu uma nova vaga de aumentos de tarifas sobre aliados europeus, associando-a à intenção norte-americana de adquirir a Gronelândia, avança a Reuters.

As declarações de Trump provocaram fortes reações em várias capitais europeias, com dirigentes a defenderem uma resposta firme e coordenada por parte da União Europeia, caso as ameaças se concretizem.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João