Oito nações europeias manifestam apoio à Dinamarca e à Gronelândia

Oito nações europeias assinaram um comunicado conjunto em que manifestam o seu apoio à Dinamarca, numa altura em que os Estados Unidos da América (EUA) ameaçam anexar a Gronelândia.

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e o Reino Unido assinaram a nota publicada este domingo que critica, ainda, a imposição de tarifas anunciada por Donald Trump, por "minar relações transatlânticas e arriscar uma espiral negativa".

Por sua vez, o primeiro-ministro norueguês acrescentou que uma guerra comercial entre EUA e Europa não ia beneficiar ninguém.

Os oito países dizem que "vão continuar unidos e coordenados numa resposta" que garanta a sua soberania.

O comunicado aponta, igualmente, que como membros da NATO, os oito países estão comprometidos em reforçar a segurança do Ártico e os interesses comuns da aliança transatlântica.

Os embaixadores dos 27 países da União Europeia vão reunir-se este domingo numa reunião de emergência, na sequência das declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu uma nova vaga de aumentos de tarifas sobre aliados europeus, associando-a à intenção norte-americana de adquirir a Gronelândia, avança a Reuters.

As declarações de Trump provocaram fortes reações em várias capitais europeias, com dirigentes a defenderem uma resposta firme e coordenada por parte da União Europeia, caso as ameaças se concretizem.