Pentágono coloca tropas em prontidão devido a protestos no Minnesota

O Pentágono ordenou que cerca de 1.500 militares no ativo, estacionados no Alasca, se preparem para uma eventual mobilização para o Minnesota, face aos protestos contra a política de deportações da administração de Donald Trump.

A informação foi avançada este domingo por duas fontes norte-americanas à Reuters.

As unidades do Exército dos EUA ficaram em estado de prontidão caso a violência aumente, embora não esteja decidido qualquer envio.

O Presidente Donald Trump admitiu recorrer à Lei da Insurreição se as autoridades estaduais não travarem ataques a agentes dos serviços de imigração (ICE).

Os protestos intensificaram-se em Minneapolis após a morte de uma mulher baleada por um agente do ICE. O presidente da câmara, Jacob Frey, alertou que uma mobilização militar agravaria as tensões, numa altura em que já foram destacados milhares de agentes federais para a região.