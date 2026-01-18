Ouvir
Polícia Marítima portuguesa resgata 32 pessoas na Grécia

18 jan, 2026 - 18:42 • Lusa

Dos 32 migrantes resgatados junto à ilha grega de Gavdos, a Polícia Marítima portuguesa revelou que uma pessoa morreu e um homem "necessitava de assistência médica urgente".

A Polícia Marítima portuguesa resgatou 32 migrantes junto à ilha grega de Gavdos, entre os quais um morto e um homem que "necessitava de assistência médica urgente", foi anunciado este domingo.

O resgate ocorreu neste sábado numa operação integrada na missão "Greece 2025", coordenada pela Agência Europeia FRONTEX, segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Durante uma ação de patrulha marítima no Mediterrâneo oriental, os elementos da Polícia Marítima detetaram uma embarcação pneumática sobrelotada, tendo procedido ao resgate e transporte dos migrantes para porto seguro, na ilha da Gavdos, onde foram entregues às autoridades locais para assistência médica e procedimentos legais aplicáveis", lê-se.

A AMN acrescenta que foram identificadas situações de especial vulnerabilidade, incluindo casos de hipotermia e exaustão, lembrando que a participação portuguesa na missão da FRONTEX tem demonstrado "grande empenho e capacidade de resposta" na vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia.

