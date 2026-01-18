Polícia Marítima portuguesa resgata 32 pessoas na Grécia

18 jan, 2026 - 18:42 • Lusa
A Polícia Marítima portuguesa resgatou 32 migrantes junto à ilha grega de Gavdos, entre os quais um morto e um homem que "necessitava de assistência médica urgente", foi anunciado este domingo.
O resgate ocorreu neste sábado numa operação integrada na missão "Greece 2025", coordenada pela Agência Europeia FRONTEX, segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN).
"Durante uma ação de patrulha marítima no Mediterrâneo oriental, os elementos da Polícia Marítima detetaram uma embarcação pneumática sobrelotada, tendo procedido ao resgate e transporte dos migrantes para porto seguro, na ilha da Gavdos, onde foram entregues às autoridades locais para assistência médica e procedimentos legais aplicáveis", lê-se.
A AMN acrescenta que foram identificadas situações de especial vulnerabilidade, incluindo casos de hipotermia e exaustão, lembrando que a participação portuguesa na missão da FRONTEX tem demonstrado "grande empenho e capacidade de resposta" na vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia.