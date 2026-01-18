População do Sudão vive num "inferno", alerta responsável da ONU

Quase três anos de guerra no Sudão mergulharam a população num "inferno", alertou este domingo o Alto Comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, denunciando o recrutamento de crianças para o conflito.

"Temos uma população que passou por horrores e pelo inferno", afirmou Volker Türk na sua primeira conferência de imprensa desde o início do conflito, que decorreu em Porto Sudão, cidade e principal porto marítimo do Sudão, nas margens do Mar Vermelho.

Volker Türk disse estar alarmado com a "crescente militarização da sociedade por todas as partes", marcada pelo "armamento de civis e recrutamento de crianças".

"É escandaloso", indignou-se Alto Comissário da ONU, referindo que se gastam somas avultadas na aquisição de armas cada vez mais sofisticadas, "particularmente em drones", em vez desse dinheiro ser destinado a "aliviar o sofrimento do povo sudanês".

Desde abril de 2023, a guerra que opõe o exército regular aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FSR) causou dezenas de milhares de mortos e, nos seus momentos mais sombrios, deslocou mais de 14 milhões de pessoas dentro e fora do país, provocando o que a ONU qualificou como a pior crise humanitária do mundo.

Volker Türk condenou a multiplicação dos ataques contra "infraestruturas civis essenciais", nomeadamente hospitais, mercados e escolas, e apelou ao fim dos ataques contra civis. Invocou ainda testemunhos de atrocidades insuportáveis - civis espancados, mortos, violados ou raptados - durante a tomada do controlo de Darfur pelas FSR.

O responsável da ONU alertou também que estas violações "correm o risco de se repetir" na região vizinha de Cordofão, atual frente de combate.

As Forças de Apoio Rápido sitiam há mais de 19 meses Kadugli, capital do Cordofão do Sul, e na cidade de Dilling, no distrito do Cordofão do Sul e na região das Montanhas Nuba, e cercam há quase um ano Al-Ubayyid, a capital do Cordofão do Norte.

Cordofão é uma região histórica e geográfica no centro do Sudão, atualmente dividida nos estados de Cordofão do Norte, Cordofão do Sul e Cordofão Ocidental, e que se tornou um foco crucial na guerra civil sudanesa de 2023-2025.