Portugal alinhado com parceiros europeus na questão da Gronelândia

18 jan, 2026 - 17:00 • Olímpia Mairos

Ministro dos Negócios Estrangeiros garante acompanhamento “a par e passo” em concertação com os parceiros da União Europeia.

Portugal está alinhado com os parceiros europeus relativamente à situação na Gronelândia. A garantia foi dada este domingo pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que assegura que o Governo português está a acompanhar os desenvolvimentos internacionais em estreita articulação com os restantes Estados-membros da União Europeia.

“O Governo português está a acompanhar a par e passo, quando digo a par e passo, é em concertação com todos os seus parceiros, estes desenvolvimentos internacionais”, afirmou o ministro, acrescentando que se trata de um contexto internacional marcado por “vários” acontecimentos recentes.

O chefe da diplomacia portuguesa destacou ainda que, “em particular, houve duas ou três posições tomadas neste fim de semana” que estão a ser acompanhadas de perto por Lisboa.

Para esta hora está marcada uma reunião de emergência dos 27 Estados-membros da União Europeia, convocada na sequência do anúncio feito no sábado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Washington vai impor uma taxa aduaneira de 10% a oito países europeus que enviaram tropas para a Gronelândia, medida que entra em vigor já a 1 de fevereiro.

O Presidente norte-americano admitiu ainda que as tarifas “podem subir para 25% a partir de 1 de junho”, caso esses países não alterem a sua posição.

Entretanto, esta tarde, num comunicado conjunto, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido sublinham que, enquanto membros da NATO, estão empenhados em reforçar a segurança no Ártico.

No mesmo documento, os oito países alertam que as ameaças tarifárias “prejudicam as relações transatlânticas” e representam “um risco de uma perigosa espiral descendente” entre aliados.

