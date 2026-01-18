Secretário do Tesouro dos EUA convicto de que Europa reconhecerá anexação da Gronelândia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, mostrou-se convicto de que a Europa acabará por reconhecer que a anexação da Gronelândia, reivindicada pelo Presidente norte-americano Donald Trump, é a melhor decisão possível.

Na base desta convicção de Bessent está a ideia de que “os europeus projetam fraqueza” e precisam das garantias de segurança que o seu país oferece.

“Paz através da força”, declarou Bessent à NBC.

“Incorporemos [a Gronelândia] nos Estados Unidos e não haverá conflito, porque os Estados Unidos, neste momento, são o país mais forte do mundo. Os europeus projetam fraqueza. Os Estados Unidos projetam força”, afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bessent declarou-se convencido de que os líderes europeus “acabarão por ceder” depois de compreenderem que “precisam da proteção de segurança” que o seu país proporciona.

“Acredito que acabarão por compreender que a Gronelândia, sob o controlo dos Estados Unidos, é o melhor resultado possível”, afirmou.

O secretário do Tesouro insistiu que o território é “essencial” para os Estados Unidos e para o seu novo sistema de defesa, designado como Cúpula Dourada.

"O Presidente Trump está a estudar a possível batalha no Ártico que poderá ocorrer no próximo ano. A América tem de controlar a situação", explicou.

Ao mesmo tempo, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, recomendou à Europa que se abstivesse de tomar represálias depois de o Partido Popular Europeu ter proposto a suspensão do acordo comercial entre Washington e Bruxelas, que pôs fim ao último conflito tarifário.

“Nós moderámos as nossas tarifas enquanto continuamos à espera que eles façam o mesmo”, afirmou à Fox News, acrescentando: “Se eu fosse eles, deixaria este assunto de lado, mas se querem transformar esta questão num problema comercial, que o façam”.