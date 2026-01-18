UE convoca cimeira de emergência após ameaça de Trump de impor tarifas para forçar compra da Gronelândia

A União Europeia vai realizar uma cimeira extraordinária nos próximos dias para discutir a resposta do bloco à ameaça do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas tarifas comerciais aos aliados europeus caso Washington não seja autorizado a comprar a Gronelândia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O anúncio foi feito este domingo pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, que decidiu convocar os líderes da União Europeia para uma reunião de emergência, face ao que classificou como uma situação de “coação inaceitável” sobre Estados-membros e territórios associados. Numa publicação nas redes sociais, António Costa explicou que as consultas realizadas com os Estados-membros revelaram um “forte empenho” da União Europeia em apoiar a Dinamarca e a Gronelândia, sublinhando também a disponibilidade do bloco para se defender contra qualquer forma de pressão económica ou política. “Há uma clara determinação em proteger a soberania, a integridade territorial e os interesses europeus, mantendo ao mesmo tempo um diálogo construtivo com os Estados Unidos”, escreveu o presidente do Conselho Europeu.

A data e a agenda detalhada da cimeira extraordinária deverão ser anunciadas nas próximas horas, mas Bruxelas admite que o encontro servirá para alinhar uma posição política comum e avaliar eventuais contramedidas comerciais, diplomáticas ou legais. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen , reafirmou o compromisso da União Europeia com a defesa da soberania da Gronelândia e do Reino da Dinamarca. A declaração foi feita, este domingo, na rede social X, num contexto de crescentes preocupações geopolíticas na região do Ártico. Segundo von der Leyen, a União Europeia manterá uma posição firme perante desafios que coloquem em causa os seus interesses estratégicos e a segurança do bloco. “ Juntos, mantemos firme o nosso compromisso de defender a soberania da Gronelândia e do Reino da Dinamarca. Protegeremos sempre os nossos interesses estratégicos económicos e de segurança. Encararemos estes desafios à nossa solidariedade europeia com firmeza e determinação ”, afirmou a presidente. A mensagem sublinha a importância estratégica da região do Ártico para a Europa, numa altura marcada pelo aumento das tensões internacionais e pela crescente relevância económica e geopolítica daquele território.