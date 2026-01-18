UE prepara tarifas de 93 mil milhões após ameaças de Trump ligadas à Gronelândia

Os principais Estados da União Europeia (UE) estão a ponderar aplicar tarifas de 93 mil milhões de euros aos Estados Unidos da América (EUA) após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar aplicar tarifas de 10% à Dinamarca e outros países europeus que apoiam a Gronelândia.

A notícia avançada este domingo pelo jornal "Financial Times" revela ainda que, em alternativa, os 27 também estão a avaliar restringir o acesso das empresas norte-americanas ao mercado europeu.

Considerando o anúncio de Trump deste sábado como uma chantagem, as medidas de retaliação da UE que estão a ser preparadas já tinham sido preparadas no ano passado, mas foram "suspensas para evitar uma guerra comercial em grande escala", avançou o jornal norte-americano.

A reunião de urgência deste domingo convocada de véspera pelo Chipre, que detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da UE por um período de seis meses, procura criar uma resposta firme e coordenada por parte da UE, caso as ameaças se concretizem.