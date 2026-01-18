Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão na Gronelândia

UE prepara tarifas de 93 mil milhões após ameaças de Trump ligadas à Gronelândia

18 jan, 2026 - 19:38 • Catarina Magalhães, com Reuters

Líderes da União Europeia querem responder à ameaça de Trump aplicar tarifas de 10% e planeiam aplicar tarifas de 93 mil milhões de euros aos Estados Unidos da América. Em alternativa, os 27 também estão a avaliar restringir o acesso das empresas norte-americanas ao mercado europeu.

A+ / A-

Os principais Estados da União Europeia (UE) estão a ponderar aplicar tarifas de 93 mil milhões de euros aos Estados Unidos da América (EUA) após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar aplicar tarifas de 10% à Dinamarca e outros países europeus que apoiam a Gronelândia.

A notícia avançada este domingo pelo jornal "Financial Times" revela ainda que, em alternativa, os 27 também estão a avaliar restringir o acesso das empresas norte-americanas ao mercado europeu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Considerando o anúncio de Trump deste sábado como uma chantagem, as medidas de retaliação da UE que estão a ser preparadas já tinham sido preparadas no ano passado, mas foram "suspensas para evitar uma guerra comercial em grande escala", avançou o jornal norte-americano.

A reunião de urgência deste domingo convocada de véspera pelo Chipre, que detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da UE por um período de seis meses, procura criar uma resposta firme e coordenada por parte da UE, caso as ameaças se concretizem.

Trump aplica tarifas de 10% a Dinamarca e outros países europeus que apoiam a Gronelândia

Trump aplica tarifas de 10% a Dinamarca e outros países europeus que apoiam a Gronelândia

"A tarifa será aumentada para 25%" a 1 de junho, c(...)

"O objetivo é encontrar um compromisso que evite uma rutura profunda na aliança militar ocidental, o que representaria uma ameaça existencial à segurança da Europa", lê-se no mesmo jornal.

Já sujeitos a tarifas norte-americanas de 10% e 15%, Trump prometeu no sábado aumentar estes valores sobre os membros da UE.

Em particular, o Presidente norte-americano procura implementar tarifas na Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia, bem como sobre o Reino Unido e a Noruega, até que os Estados Unidos sejam autorizados a comprar a Gronelândia.

Em estreita cooperação com os aliados, a França, Alemanha, Suécia e Noruega já enviaram esta semana um contingente militar de 33 soldados na "Operação Resistência Ártica".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João