Acidente de comboios em Espanha pode ter sido provocado por junta partida nos carris

Os investigadores que estão a tentar apurar as circunstâncias do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade neste domingo, em Córdoba, no Sul de Espanha, encontraram uma junta partida nos carris na zona do acidente, avançou à agência de notícias Reuters uma fonte próxima dos técnicos no terreno. A colisão de comboios causou, pelo menos, 40 mortos e provocou 122 feridos, 12 destes hospitalizados em estado grave, confirmam as autoridades espanholas.

A 360 quilómetros da capital espanhola, Madrid, algumas composições de um comboio da empresa privada Iryo, que ligava Málaga a Madrid, descarrilaram e invadiram a outra via, num momento em passava outro comboio, em sentido contrário, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva. Segundo a informação avançada pela Reuters, os técnicos identificaram algum desgaste na "junta defeituosa", que possivelmente criou um espaço entre os carris. Para além disso, há sinais de que essa falha já existia há algum tempo.



Desde agosto, um sindicato de maquinistas espanhóis queixava-se diariamente e pedia a resolução de problemas nos carris e outras infraestruturas da rede de alta velocidade, incluindo no local onde ocorreu a colisão fatal. Tal como a Renascença tinha noticiado em agosto, o sindicato alertava para o desgaste dos carris, depressões e lombas que criavam danos frequentes aos veículos públicos. A velocidade máxima no local do acidente é de 250 km/h.

A fonte que informou a Reuters pediu para não ser identificada, mas diz que a irregularidade da junta poderá ser a causa do descarrilamento na ferrovia espanhola.

A Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários de Espanha (CIAF), responsável pela investigação global das causas do desastre, não respondeu de imediato às perguntas da agência de notícias. Nem o Ministério dos Transportes quis adiantar quaisquer comentários.