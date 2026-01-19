Ouvir
Acidente em Espanha. Governo sem conhecimento de vítimas portuguesas

19 jan, 2026 - 08:49 • Lusa

Gabinete de Paulo Rangel continua a acompanhar de perto a situação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou esta segunda-feira que até ao momento não há conhecimento de vítimas portuguesas a registar no acidente ferroviário no domingo em Córdova, Espanha, que causou pelo menos 39 mortos.

Fonte do gabinete de Paulo Rangel disse, pelas 08h15, que até esta segunda-feira de manhã não havia indicação de vítimas portuguesas, adiantando que o Governo continua a acompanhar a situação.

Numa nota divulgada no domingo à noite na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros escreveu que o "Governo português lamenta profundamente o grave acidente ocorrido em Córdoba, que causou várias vítimas mortais e feridos".

Um comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18h40 de domingo com destino a Puerta de Atocha com 317 pessoas a bordo, descarrilou os seus três últimos vagões às 19h39 locais, mais uma hora do que em Lisboa, e invadiu a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

Os vagões do Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.

Segundo fontes da investigação consultada pela agência EFE, 39 pessoas morreram e 73 estão internadas, 24 das quais em estado grave, e entre estas quatro menores.

Numa conferência ao início da madrugada de hoje, o ministro espanhol dos Transportes, Óscar Puente, disse não ter uma explicação para o acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade, e que será necessário esperar pelo resultado de uma investigação, a cargo de uma comissão especializada e competente para estes casos.

Óscar Puente qualificou o acidente, "numa reta", como "tremendamente estranho", revelando que a via foi totalmente renovada recentemente, em trabalhos que terminaram em maio passado, e que também o comboio que descarrilou inicialmente era "praticamente novo" e tem cerca de quatro anos.

O primeiro-ministro Espanhol, Pedro Sánchez, está hoje de manhã a caminho do local do acidente, de acordo com o seu gabinete.

