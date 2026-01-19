Acidente em Espanha. Governo sem conhecimento de vítimas portuguesas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou esta segunda-feira que até ao momento não há conhecimento de vítimas portuguesas a registar no acidente ferroviário no domingo em Córdova, Espanha, que causou pelo menos 39 mortos.

Fonte do gabinete de Paulo Rangel disse, pelas 08h15, que até esta segunda-feira de manhã não havia indicação de vítimas portuguesas, adiantando que o Governo continua a acompanhar a situação.

Numa nota divulgada no domingo à noite na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros escreveu que o "Governo português lamenta profundamente o grave acidente ocorrido em Córdoba, que causou várias vítimas mortais e feridos".

Um comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18h40 de domingo com destino a Puerta de Atocha com 317 pessoas a bordo, descarrilou os seus três últimos vagões às 19h39 locais, mais uma hora do que em Lisboa, e invadiu a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.