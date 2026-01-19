Acidente em Espanha. Investigadores encontram carril partido na zona do descarrilamento dos comboios

No terreno, os técnicos identificaram algum desgaste na "junta defeituosa" , que possivelmente criou um espaço entre os carris. Para além disso, há sinais de que essa falha já existia há algum tempo.

A 360 quilómetros da capital espanhola, Madrid, algumas composições de um comboio da empresa privada Iryo, que ligava Málaga a Madrid, descarrilaram e invadiram outra via , num momento em passava outro comboio, em sentido contrário, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva.

A colisão de comboios causou, pelo menos, 40 mortos e provocou 122 feridos, 12 destes hospitalizados em estado grave, confirmam as autoridades espanholas.

Os investigadores que estão a tentar apurar as circunstâncias do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade deste domingo, em Córdoba, no Sul de Espanha , encontraram uma junta partida nos carris na zona do acidente, avançou a agência de notícias Reuters.

Desde agosto, um sindicato de maquinistas espanhóis queixava-se diariamente para resolver os problemas nos carris e outras infraestruturas da rede de alta velocidade, incluindo no local onde ocorreu a colisão fatal.

A fonte que informou a Reuters pediu para não ser identificada, mas diz que a irregularidade da junta poderá justificar a causa exata do descarrilamento na ferrovia espanhola.



A Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários de Espanha (CIAF), responsável pela investigação global das causas do desastre, não respondeu de imediato às perguntas da agência de notícias. Nem o Ministério dos Transportes quis adiantar quaisquer comentários.



Já o presidente da Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que coordena a empresa do segundo comboio que descarrilou disse a um rádio local que ainda era cedo para falar sobre uma possível causa.

Porém, Heredia afirmou que o acidente ocorreu em “condições estranhas”, acrescentando que o “erro humano está praticamente excluído”.



O presidente da Associação de Engenheiros de Estradas, José Trigueros, afirmou que a sua análise preliminar sugere uma “falha do sistema de rodagem das unidades traseiras” do comboio Iryo.

Embora não tenha excluído um problema na via, Trigueros referiu que as inspeções nocturnas com máquinas de bateamento destinam-se apenas a detectar qualquer fadiga dos carris, para reduzir automaticamente, se necessário, a velocidade de circulação no centro de controlo.