Médio Oriente

Diretor de operadora de telecomunicações no Irão demitido por não bloquear internet

19 jan, 2026 - 00:03 • Lusa

Por não bloquear serviços de internet como o governo iraniano pediu e "desobedecer às ordens das instituições", o diretor-executivo da segunda maior operadora móvel do Irão foi demitido, "depois de quase um ano de atividade na empresa".

O diretor-executivo da segunda maior operadora móvel do Irão, Irancell, foi demitido por desobedecer o governo iraniano e não ter bloqueado a internet no país, avançou este domingo o jornal "The Israel Times".

Segundo as autoridades oficiais, o país teve um corte sem aviso prévio de todas as comunicações no sábado passado durante cinco horas, a 8 de janeiro, mas "aceder à internet continua a ser praticamente impossível", lê-se no mesmo jornal.

“A Irancell desobedeceu às ordens das instituições iranianas na implementação das políticas anunciadas relativas à restrição do acesso à Internet em situações de crise", anunciou o governo do Irão.

"Depois de quase um ano de trabalho na empresa" fundada em 2005, as autoridades invocaram o "incumprimento das regras anunciadas em situações de crise".

Os protestos começaram inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos da América e da ONU, mas têm-se vindo a intensificar e transformaram-se, nos últimos dias, numa contestação política contra o regime iraniano.

