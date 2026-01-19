Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ferrovia

Dois portugueses estavam nos comboios acidentados em Espanha

19 jan, 2026 - 17:43 • João Maldonado , com redação

"Uma das pessoas já está em casa. A outra ainda estamos a tentar obter mais informação", disse à Renascença o secretário de Estado das Comunidades.

A+ / A-

Dois portugueses estavam nos comboios de alta velocidade que descarrilaram no domingo, em Espanha, confirmou à Renascença o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa.

"Uma das pessoas já está em casa, não teve qualquer tipo de problemas. A outra ainda estamos a tentar obter mais informação que não temos", afirma o governante.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O acidente registado no domingo ao final da tarde em Adamuz, na zona de Córdoba, no Sul de Espanha, provocou pelo menos 40 mortos e 122 feridos.

Nesta altura, há 43 pessoas hospitalizadas, nove das quais estão nos cuidados intensivos.

Foi o pior desastre ferroviário em Espanha da última década. Um comboio invadiu a via contrária e provocou o descarrilamento de outra composição que seguia em sentido contrário.

Cerca de 500 passageiros seguiam viagem nos dois comboios de alta velocidade acidentados, operados pelas empresas Iryo e Renfe.

O Governo de Espanha promete uma investigação independente para apurar as causas do acidente e decretou três dias de luto nacional em memória das vítimas.

As duas últimas carruagens do comboio Iryo, que ligava Málaga a Madrid, descarrilaram e atingiram o Alvia, da Renfe, provocando o descarrilamento das duas carruagens da frente, que caíram numa valeta com cinco metros de altura.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João