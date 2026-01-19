Dois portugueses no acidente ferroviário em Espanha estão bem

Os dois portugueses que viajavam nos comboios que descarrilaram no sul de Espanha, no domingo, estão bem, indicou esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros à agência Lusa.

O segundo português envolvido no acidente "foi atendido no hospital Reina Sofía de Córdoba, e já teve alta", disse uma fonte oficial do MNE.

Anteriormente, o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, tinha confirmado à Renascença que outro português já tinha recebido alta médica e estava em casa, mas ainda estava a tentar obter mais informações sobre o segundo cidadão nacional.

"Uma das pessoas já está em casa, não teve qualquer tipo de problemas. A outra ainda estamos a tentar obter mais informação que não temos", afirmou incialmente o governante.

O acidente registado no domingo ao final da tarde em Adamuz, na zona de Córdoba, no Sul de Espanha, provocou pelo menos 40 mortos e 122 feridos.

Nesta altura, há 43 pessoas hospitalizadas, nove das quais estão nos cuidados intensivos.