Dois portugueses no acidente ferroviário em Espanha estão bem

19 jan, 2026 - 17:43 • João Maldonado , com Lusa
Os dois portugueses que viajavam nos comboios que descarrilaram no sul de Espanha, no domingo, estão bem, indicou esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros à agência Lusa.
O segundo português envolvido no acidente "foi atendido no hospital Reina Sofía de Córdoba, e já teve alta", disse uma fonte oficial do MNE.
Anteriormente, o secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, tinha confirmado à Renascença que outro português já tinha recebido alta médica e estava em casa, mas ainda estava a tentar obter mais informações sobre o segundo cidadão nacional.
"Uma das pessoas já está em casa, não teve qualquer tipo de problemas. A outra ainda estamos a tentar obter mais informação que não temos", afirmou incialmente o governante.
O acidente registado no domingo ao final da tarde em Adamuz, na zona de Córdoba, no Sul de Espanha, provocou pelo menos 40 mortos e 122 feridos.
Nesta altura, há 43 pessoas hospitalizadas, nove das quais estão nos cuidados intensivos.
Foi o pior desastre ferroviário em Espanha da última década. Um comboio invadiu a via contrária e provocou o descarrilamento de outra composição que seguia em sentido contrário.
Cerca de 500 passageiros seguiam viagem nos dois comboios de alta velocidade acidentados, operados pelas empresas Iryo e Renfe.
O Governo de Espanha promete uma investigação independente para apurar as causas do acidente e decretou três dias de luto nacional em memória das vítimas.
As duas últimas carruagens do comboio Iryo, que ligava Málaga a Madrid, descarrilaram e atingiram o Alvia, da Renfe, provocando o descarrilamento das duas carruagens da frente, que caíram numa valeta com cinco metros de altura.
[notícia atualizada às 22h35]