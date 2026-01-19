Gronelândia. Trump diz que já não se sente "obrigado a pensar apenas na paz"

Donald Trump diz que já não se sente "obrigado a pensar apenas na paz", mas também "no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América (EUA)", voltando a exigir o controlo da Gronelândia.

As declarações surgem num e-mail que o chefe de Estado norte-americano terá enviado ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store citado pela Reuters.

"Caro Jonas: Considerando que o teu país não decidiu dar-me o Prémio Nobel da Paz por eu ter parado mais de oito guerras, eu já não me sinto mais obrigado a pensar apenas na paz, apesar de continuar a ser pertinente, mas também no que é bom e adequado para os EUA", lê-se.

Trump insiste que os norte-americanos devem assumir o controlo da Gronelândia, porque a Dinamarca "não consegue proteger aquela terra da Rússia e da China".

"E por que é que têm soberania? Não há documentos, foi só um barco que chegou la há centenas de anos, mas nós também tínhamos barcos a chegar lá", argumenta o Presidente dos EUA.

O chefe de Estado norte-americano considera que já fez mais pela NATO "do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação" e que agora é hora "da NATO fazer algo pelos EUA".

Os principais Estados da União Europeia (UE) estão a ponderar aplicar tarifas de 93 mil milhões de euros aos Estados Unidos da América (EUA) após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar aplicar tarifas de 10% à Dinamarca e outros países europeus que apoiam a Gronelândia.

Os 27 também estão a avaliar restringir o acesso das empresas norte-americanas ao mercado europeu.