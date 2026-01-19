Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Surto de cólera em Moçambique já soma 2.343 casos em quatro meses

19 jan, 2026 - 09:32 • Lusa

Só nas 24 horas anteriores ao fecho do mais recente boletim registaram-se 64 novos casos da doença e 44 pessoas estavam internadas.

A+ / A-

De acordo com o último boletim diário da doença, da Direção Nacional de Saúde Pública, com dados de 03 de setembro a 15 de janeiro, do total de 2.279 casos de cólera - no balanço anterior, até 07 de janeiro, registavam-se 1.784 casos e 26 óbitos -, 1.079 foram contabilizados na província de Nampula, com um acumulado de 13 mortos, 885 em Tete, com 13 óbitos, e 379 em Cabo Delgado, com dois mortos.

Moçambique soma 2.343 casos de cólera nos quatro meses do atual surto, e 28 óbitos, sendo quase 600 casos e dois mortos apenas na última semana, segundo dados do Ministério da Saúde.

Só nas 24 horas anteriores ao fecho do mais recente boletim registaram-se 64 novos casos da doença e 44 pessoas estavam internadas, mas com a taxa de letalidade a passar de 1,5% na semana anterior para 1,2% neste balanço, contra 0,5% em dezembro.

No surto anterior, com dados da Direção Nacional de Saúde Pública de 17 de outubro de 2024 a 20 de julho de 2025, registaram-se 4.420 infetados, dos quais 3.590 na província de Nampula, e um total de 64 mortos.

Pelo menos 169 pessoas morreram em 2025 em Moçambique devido à cólera, entre cerca de 40 mil casos, avançou em 10 de dezembro último o ministro da Saúde, pedindo às comunidades respeito pelas medidas de higiene individual e coletiva.

Ao responder a perguntas dos deputados, no parlamento, em Maputo, o ministro da Saúde sublinhou que a cólera é um problema de saúde pública, pedindo respeito pelas medidas de higiene para controlar a doença.

"Recebemos cerca de 3,5 milhões de doses de vacinas para poder tratar e prevenir a cólera e aqui há um aspeto que gostaria de mencionar: É que desses 169 óbitos por cólera, cerca de 70% destes ocorreram na comunidade, o que significa que há um problema sério de informação e comunicação ao nível das comunidades", disse Ussene Isse.

O Governo de Moçambique quer eliminar a cólera "como um problema de saúde pública" no país até 2030, conforme o plano aprovado em 16 de setembro em Conselho de Ministros e avaliado em 31 mil milhões de meticais (418,5 milhões de euros).

O objetivo do Governo é "ter um Moçambique livre da cólera como um problema de saúde pública até 2030, onde as comunidades têm acesso à água segura, saneamento e cuidados de saúde de qualidade, alcançados através de ações multissetoriais, coordenadas e informadas por evidências científicas", disse o porta-voz daquele órgão, Inocêncio Impissa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João