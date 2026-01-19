Surto de cólera em Moçambique já soma 2.343 casos em quatro meses

De acordo com o último boletim diário da doença, da Direção Nacional de Saúde Pública, com dados de 03 de setembro a 15 de janeiro, do total de 2.279 casos de cólera - no balanço anterior, até 07 de janeiro, registavam-se 1.784 casos e 26 óbitos -, 1.079 foram contabilizados na província de Nampula, com um acumulado de 13 mortos, 885 em Tete, com 13 óbitos, e 379 em Cabo Delgado, com dois mortos.

Moçambique soma 2.343 casos de cólera nos quatro meses do atual surto, e 28 óbitos, sendo quase 600 casos e dois mortos apenas na última semana, segundo dados do Ministério da Saúde.

Só nas 24 horas anteriores ao fecho do mais recente boletim registaram-se 64 novos casos da doença e 44 pessoas estavam internadas, mas com a taxa de letalidade a passar de 1,5% na semana anterior para 1,2% neste balanço, contra 0,5% em dezembro.

No surto anterior, com dados da Direção Nacional de Saúde Pública de 17 de outubro de 2024 a 20 de julho de 2025, registaram-se 4.420 infetados, dos quais 3.590 na província de Nampula, e um total de 64 mortos.

Pelo menos 169 pessoas morreram em 2025 em Moçambique devido à cólera, entre cerca de 40 mil casos, avançou em 10 de dezembro último o ministro da Saúde, pedindo às comunidades respeito pelas medidas de higiene individual e coletiva.

Ao responder a perguntas dos deputados, no parlamento, em Maputo, o ministro da Saúde sublinhou que a cólera é um problema de saúde pública, pedindo respeito pelas medidas de higiene para controlar a doença.

"Recebemos cerca de 3,5 milhões de doses de vacinas para poder tratar e prevenir a cólera e aqui há um aspeto que gostaria de mencionar: É que desses 169 óbitos por cólera, cerca de 70% destes ocorreram na comunidade, o que significa que há um problema sério de informação e comunicação ao nível das comunidades", disse Ussene Isse.

O Governo de Moçambique quer eliminar a cólera "como um problema de saúde pública" no país até 2030, conforme o plano aprovado em 16 de setembro em Conselho de Ministros e avaliado em 31 mil milhões de meticais (418,5 milhões de euros).

O objetivo do Governo é "ter um Moçambique livre da cólera como um problema de saúde pública até 2030, onde as comunidades têm acesso à água segura, saneamento e cuidados de saúde de qualidade, alcançados através de ações multissetoriais, coordenadas e informadas por evidências científicas", disse o porta-voz daquele órgão, Inocêncio Impissa.