Von der Leyen pede respeito pela soberania da Gronelândia à delegação dos EUA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, transmitiu esta segunda-feira à delegação do Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) a necessidade de "respeitar inequivocamente" a soberania da Gronelândia e Dinamarca, perante as ameaças de anexação pelo Presidente norte-americano, Donald Trump. A política alemã reiterou esta posição num encontro com a delegação bipartidária do congresso em Davos, na Suíça. "Isto é da maior importância para a nossa relação transatlântica", sublinhou, numa nota divulgada na rede social X (antigo Twitter).

Ursula Von der Leyen garantiu que a União Europeia (UE) continua "pronta para continuar a trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos, a NATO, outros aliados e com a Dinamarca para promover os nossos interesses comuns de segurança".

As delegações discutiram também o comércio e o investimento transatlânticos, com a líder da Comissão Europeia a considerar que estes são "um importante trunfo tanto para a economia da UE como para a dos EUA". "As tarifas contrariam estes interesses comuns", apontou. Von der Leyen adiantou também que as equipas da UE e EUA discutiram também os "esforços conjuntos para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia". "Este processo beneficia de uma forte coordenação entre a UE e os EUA, desde as garantias de segurança até um caminho para a prosperidade", vincou. Donald Trump insiste há meses que os Estados Unidos devem controlar a Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca (membro da NATO), considerando que qualquer coisa menos do que a ilha ártica estar em mãos norte-americanas seria inaceitável.