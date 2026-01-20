Aviões militares dos EUA e Canadá chegam "em breve" à Gronelândia

O comando revelou ainda que é uma "operação rotineira pela defesa dos EUA" , lê-se.

Tanto o Governo da Dinamarca como o da Gronelândia foram, de acordo com o NORAD, devidamente informados das atividades planeadas.

Segundo as redes sociais do comando norte-americano, os aviões militares dos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá vão "apoiar diversas atividades há muito planeadas, dando continuidade à cooperação duradoura em matéria de defesa entre os Estados Unidos e o Canadá, bem como com o Reino da Dinamarca".

As aeronaves do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) vão chegar "em breve" à Gronelândia para participar em "atividades há muito planeadas".

Estas atividades vão decorrer num momento em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, continua a defender que este território autónomo dinamarquês deveria pertencer aos EUA, sem excluir a possibilidade de a tomar pela força.

Em estreita cooperação com os aliados, a França, Alemanha, Suécia, Noruega e Dinamarca prepararam um contingente militar e enviaram na semana passada para a Gronelândia, pelo menos, 33 soldados na "Operação Resistência Ártica".

Depois Donald Trump ameaçar aplicar tarifas de 10% à Dinamarca e outros países europeus que apoiam a Gronelândia, os líderes da União Europeia já prometeram retaliar com tarifas de 93 mil milhões de euros aos EUA, considerando a "chantagem" de Trump.

Segundo o Presidente norte-americano, a medida entra em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2026 e aplica-se a "todas as mercadorias enviadas para os Estados Unidos". A 1 de junho, "a tarifa será aumentada para 25%", caso, até lá, não sejam atendidas as pretensões dos Estados Unidos em adquirir a região autónoma do Reino da Dinamarca.



A União Europeia vai realizar uma cimeira extraordinária nos próximos dias para discutir a resposta do bloco à ameaça dos EUA.