Descarrilamento de comboio em Barcelona faz um morto e 15 feridos

Um comboio suburbano descarrilou esta terça-feira à noite, nos arredores de Barcelona, após chocar com um muro de contenção que ruiu e caiu na via férrea.

Um morto e pelo menos 15 feridos é o mais recente balanço do acidente ocorrido entre as estações de Sant Sadurní d'Anoia e Gelida, anunciaram as autoridades de emergência.

A vítima mortal é o maquinista do comboio, avança o jornal "El País".

O autarca de Gelida disse à Rádio Catalunha que há entre quatro e seis feridos graves.

As chuvas dos últimos dias poderão estar na origem da derrocada do muro de contenção.

Também esta terça-feira, outro comboio com uma dezena de passageiros descarrilou em Blanes, na zona de Girona, devido a pedras na via férrea, adianta o jornal El País.

O acidente em Barcelona acontece dois dias depois de dois comboios de alta velocidade descarrilarem em Adamuz, Córdoba, no sul de Espanha, provocando pelo menos 42 mortos e cerca de 150 feridos. Um total de 43 pessoas ainda estão desaparecidas.

[em atualização]



