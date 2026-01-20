Descarrilamento de comboio em Barcelona faz um morto e 37 feridos

Um comboio suburbano descarrilou esta terça-feira à noite, nos arredores de Barcelona, após chocar com um muro de contenção que ruiu e caiu na via férrea.

Um morto e 37 feridos é o mais recente balanço do acidente ocorrido entre as estações de Sant Sadurní d'Anoia e Gelida, anunciaram as autoridades de emergência.

A vítima mortal é o maquinista do comboio, avança o jornal "El País".

Cinco feridos foram levados para o hospital em estado grave.

“Foi estabelecida uma zona de segurança, o muro de contenção e o comboio foram escorados para garantir a sua estabilização. Estamos a evacuar os feridos para fora da zona de risco, para que possam ser assistidos pelo @semgencat. Foi também necessário desencarcerar uma das pessoas que se encontrava no interior do comboio”, adiantou a Proteção Civil catalã, nas redes sociais.

As chuvas dos últimos dias poderão estar na origem da derrocada do muro de contenção.

Também esta terça-feira, outro comboio com uma dezena de passageiros descarrilou em Blanes, na zona de Girona, devido a pedras na via férrea, adianta o jornal El País.

O acidente em Barcelona acontece dois dias depois de dois comboios de alta velocidade descarrilarem em Adamuz, Córdoba, no sul de Espanha, provocando pelo menos 42 mortos e cerca de 150 feridos. Um total de 43 pessoas estão dadas como desaparecidas.

Entretanto, a operadora ferroviária espanhola Adif ordenou, esta terça-feira, a limitação da velocidade dos comboios na linha de alta velocidade Madrid-Barcelona, por preocupações relacionadas com o estado da via.

[notícia atualizada às 00h04]



