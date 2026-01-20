Ouvir
"É um milagre estar vivo, parecia o inferno". Sobrevivente de colisão em Espanha recorda acidente

20 jan, 2026 - 11:35 • João Malheiro

Com visíveis mazelas na cara, Santiago Salvador indica que acabou por partir a tíbia e perónio no acidente.

A+ / A-

Um sobrevivente da colisão de dois comboios em Espanha, atualmente internado no hospital, sente que "é um milagre estar vivo" depois do acidente

Santiago Salvador partilhou o testemunho em vídeo na sua conta de Instagram, revelando que era um dos passageiros do comboio com destino a Huelva que embateu no outro transporte.

"Estou bem, estou vivo. Foi um acidente muito trágico. Parecia o inferno. Havia pessoas com feridas muito graves", relata.

O sobrevivente diz que no momento do impacto, começou "a voar pela carroça" e parecia "um carroussel". Com visíveis mazelas na cara, Santiago Salvador indica que acabou por partir a tíbia e perónio no acidente.

O sobrevivente indica, ainda, que encontrava-se na viagem de comboio com a namorada, que também acabou por sair viva da tragédia.

Refletindo sobre "a sorte" de estar vivo, Santiago Salvador disse que "há que viver a vida, porque a vida é curta" e "agradecer a todas as pessoas que têm ao lado. Não se chateiem por parvoíces".

"Valorizem mais o valor entre vocês. Um dia estás aqui e noutro dia estás no céu", apelou.

