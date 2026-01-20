"É um milagre estar vivo, parecia o inferno". Sobrevivente de colisão em Espanha recorda acidente

Um sobrevivente da colisão de dois comboios em Espanha, atualmente internado no hospital, sente que "é um milagre estar vivo" depois do acidente

Santiago Salvador partilhou o testemunho em vídeo na sua conta de Instagram, revelando que era um dos passageiros do comboio com destino a Huelva que embateu no outro transporte.

"Estou bem, estou vivo. Foi um acidente muito trágico. Parecia o inferno. Havia pessoas com feridas muito graves", relata.

O sobrevivente diz que no momento do impacto, começou "a voar pela carroça" e parecia "um carroussel". Com visíveis mazelas na cara, Santiago Salvador indica que acabou por partir a tíbia e perónio no acidente.

O sobrevivente indica, ainda, que encontrava-se na viagem de comboio com a namorada, que também acabou por sair viva da tragédia.

Refletindo sobre "a sorte" de estar vivo, Santiago Salvador disse que "há que viver a vida, porque a vida é curta" e "agradecer a todas as pessoas que têm ao lado. Não se chateiem por parvoíces".

"Valorizem mais o valor entre vocês. Um dia estás aqui e noutro dia estás no céu", apelou.