Elon Musk pergunta se deve comprar a Ryanair para despedir o seu CEO

20 jan, 2026 - 12:43 • João Malheiro
Elon Musk está a pensar em comprar a Ryanair só para poder despedir o atual CEO Michael O'Leary.
O multimilionário colocou uma sondagem no seu perfil do X (antigo Twitter), a questionar os seus seguidores se devia avançar com a compra da companhia aérea. A grande maioria das respostas são favoráveis.
"Será que devia comprar a Ryanair e colocar alguém que se chame mesmo Ryan a mandar?", perguntou.
Este é apenas o mais recente episódio num conjunto de troca de acusações e insultos entre Musk e O'Leary nos média e nas redes sociais.
O CEO da Ryanair tinha explicado que não planeava instalar a Starlink de Musk nos aviões da companhia aérea e acrescentou que não se devia prestar atenção "a nada do que Elon Musk diz naquela fossa que ele tem chamada X".
"É um idiota. Muito rico, mas um idiota", criticou, lamentando igualmente o apoio do multimilionário a Donald Trump.
Elon Musk não se deixou ficar e também chamou o CEO da Ryanair de idiota que devia ser despedido.