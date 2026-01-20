Ouvir
​Paquistão

​Incêndio em centro comercial faz pelo menos 21 mortos e dezenas de desaparecidos

20 jan, 2026 - 00:23 • Reuters

As chamas, no centro histórico de Karachi, lavraram durante mais de 24 horas, antes de serem dominadas.

Pelo menos 21 mortos e mais de 60 desaparecidos é o balanço de um incêndio que deflagrou no sábado à noite num centro comercial na cidade de Karachi, no Paquistão.

Os bombeiros começaram esta segunda-feira a retirar corpos dos escombros ainda fumegantes.

O maior incêndio registado na cidade em mais de uma década teve início no final da noite de sábado no Gul Plaza, um complexo de vários andares que alberga cerca de 1.200 lojas e se estende por uma área superior à de um campo de futebol.

As chamas, no centro histórico de Karachi, lavraram durante mais de 24 horas, antes de serem em grande parte dominadas.

Imagens divulgadas mostraram o fogo a alastrar rapidamente pelo edifício, enquanto os bombeiros trabalhavam durante a noite para tentar controlar o incêndio.

Esta segunda-feira, as equipas iniciaram o arrefecimento da estrutura e a remoção de metal retorcido e destroços espalhados pela rua, incluindo unidades de ar condicionado e letreiros das lojas.

Grande parte do edifício tinha colapsado até ao início da tarde. Gruas foram utilizadas para demolir o que restava da estrutura, perante o receio de um desabamento iminente.

Qasir Khan contou que a mulher, a nora e a mãe desta se tinham deslocado ao centro comercial no sábado à noite e estão entre os desaparecidos.

“Os corpos vão sair daqui aos pedaços. Ninguém conseguirá reconhecê-los”, afirmou, acusando as autoridades de uma resposta tardia. “Podiam ter salvo muitas pessoas.”

Centenas de pessoas concentraram-se em redor do edifício enquanto as equipas de resgate procuravam sobreviventes, entre elas comerciantes que viram o trabalho de uma vida reduzido a cinzas de um dia para o outro.

“Ficámos sem nada, reduzidos a zero. Vinte anos de trabalho árduo, tudo perdido”, lamentou a lojista Yasmeen Bano.

