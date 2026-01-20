Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estrasburgo

Kallas: Nenhum país tem direito de tomar território de outro, seja na Ucrânia ou na Gronelândia

20 jan, 2026 - 15:27 • Pedro Mesquita, enviado especial a Estrasburgo

A chefe da diplomacia europeia lembrou, depois, que o direito internacional é aplicável tanto à Ucrânia quanto à Gronelândia: “A nossa resposta deve ser realista e com princípios. Deve ser guiada pela lei internacional. Nenhum país tem o direito de tomar o território de outro: nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer lugar do mundo.”

A+ / A-

A chefe da diplomacia europeia avisa os EUA que não será pela ameaça de tarifas, e pelo tom do discurso de Donald Trump, que a Dinamarca se sentirá pressionada a ceder a Gronelândia.

Kaja Kallas sublinha que a União Europeia não pretende entrar numa luta, mas irá proteger o seu território e tem ferramentas para o fazer: “Os Estados Unidos, a Dinamarca e a Gronelândia têm estado envolvidas num diálogo direto. É isso que aliados responsáveis fazem. Falam. Mas o tom da conversa importa, e as ameaças feitas fora dela."

Kallas continuou, em tom de recado para Trump. "Deixem-me ser absolutamente clara: a ameaça de tarifas não irá pressionar a Dinamarca a ceder a Gronelândia. Representa apenas o risco de tornar a Europa e os Estados Unidos mais pobres e mina a nossa prosperidade compartilhada. Nós não temos interesse em entrar numa luta, mas vamos proteger o nosso solo. A Europa tem diversas ferramentas para proteger os seus interesses.”

No discurso que fez esta tarde de terça-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Kaja Kallas defendeu uma resposta calma e unida por parte da União Europeia e insistiu que a soberania da Gronelândia não é negociável, apesar da ameaça de tarifas.

“A Gronelândia pertence ao seu povo. Nenhuma ameaça ou tarifa mudará isso. A soberania não é negociável. A União Europeia está ao lado da Gronelândia e com a Dinamarca na defesa de sua integridade territorial e soberania. Os comentários de sábado do Presidente Trump criaram uma situação que nunca tínhamos vivido. Em resposta devemos manter a calma, e agir em unidade”, disse.

A chefe da diplomacia europeia lembrou, depois, que o direito internacional é aplicável tanto à Ucrânia quanto à Gronelândia: “A nossa resposta deve ser realística e com princípios. Deve ser guiada pela lei internacional. Nenhum país tem o direito de tomar o território de outro: nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer lugar do mundo.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 20 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?