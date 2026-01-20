Macron sobre Trump: Europa não cede a bullies

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta terça-feira que a Europa não cederá a bullies nem se deixará intimidar, numa crítica contundente à ameaça do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas elevadas caso a Europa não permita que os EUA assumam o controlo da Gronelândia. Enquanto outros líderes europeus têm procurado manter um tom moderado para evitar uma escalada do diferendo transatlântico, Macron adoptou uma postura combativa. A França, e a Europa, não aceitarão “passivamente a lei do mais forte”, afirmou Macron no Fórum Económico Mundial, em Davos, acrescentando que fazê-lo conduziria à sua “vassalização”.

Em alternativa, disse, a Europa continuará a defender a soberania territorial e o Estado de direito, apesar do que classificou como uma deriva para um mundo sem regras. Tal poderá incluir uma resposta da União Europeia com sanções comerciais igualmente severas. Não aos bullies, diz Presidente francês “Preferimos o respeito aos bullies”, afirmou Macron. “E preferimos o Estado de direito à brutalidade.” Macron discursou usando óculos de sol de aviador, o que o Palácio do Eliseu explicou dever-se à necessidade de proteger os olhos devido a uma rutura de um vaso sanguíneo. O discurso foi proferido depois de Trump ter ameaçado impor tarifas massivas aos vinhos e champanhes franceses e de ter divulgado mensagens privadas trocadas com Macron, uma invulgar quebra da discrição diplomática. Trump já tinha prometido, no sábado, avançar a partir de 1 de Fevereiro com uma vaga de tarifas crescentes sobre vários aliados europeus, incluindo a França, até que os Estados Unidos sejam autorizados a adquirir a Gronelândia — um passo que os principais Estados da UE classificaram como chantagem. A “acumulação interminável” de novas tarifas por parte de Washington é “fundamentalmente inaceitável”, afirmou Macron em Davos, “ainda mais quando são utilizadas como instrumento de pressão contra a soberania territorial”.

Europa reúne-se de emergência Os líderes da UE decidiram, no fim de semana, reunir-se em Bruxelas na quinta-feira à noite para uma cimeira de emergência sobre a Gronelândia. As tarifas sobre 93 mil milhões de euros em bens norte-americanos, que a UE tinha suspendido quando Trump acordou um acordo comercial com o bloco no verão passado, poderão entrar em vigor a 6 de Fevereiro. Macron tem defendido que a UE considere também a primeira utilização do seu Instrumento Anti-Coerção, informalmente conhecido como a “bazuca comercial”, que poderia limitar o acesso dos EUA a concursos públicos ou restringir o comércio de serviços, como as plataformas tecnológicas. Macron afirmou esta terça-feira que é “uma loucura” ter-se chegado a este ponto. A relação do presidente norte-americano com a Europa no seu conjunto deteriorou-se profundamente devido à sua tentativa de retirar soberania sobre a ilha do Árctico a um aliado da NATO, a Dinamarca, abalando a indústria europeia e provocando choques nos mercados financeiros. Trump manifestou igualmente desagrado pela relutância da França em aderir a um proposto Conselho da Paz, uma nova organização internacional que seria liderada por si. Paris expressou preocupações quanto ao impacto dessa iniciativa no papel das Nações Unidas. Questionado sobre a posição de Macron relativamente ao Conselho da Paz, Trump afirmou, na noite de segunda-feira: “Vou impor uma tarifa de 200% aos seus vinhos e champanhes, e ele vai aderir, mas não é obrigado a aderir.”