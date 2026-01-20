Parlamento do Irão promete uma guerra sagrada caso algo aconteça ao Ayatollah

A comissão de segurança nacional do parlamento iraniano prometeu uma jihad — guerra sagrada — caso algo de mal aconteça ao líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei.

Em declarações citadas pela Reuters, o parlamento do Irão sublinha que um ataque ao chefe de Estado do país "é uma declaração de guerra contra todo o mundo islâmico e deve esperar uma declaração de jihad e uma resposta de todos os soldados islâmicos no mundo".

As declarações são uma dramatização da ideia que já tinha sido avançada no domingo pelo presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, que tinha sublinhado que qualquer ataque dos Estados Unidos da América ao líder supremo do país desencadearia uma “resposta dura” de Teerão.

O Irão enfrenta uma onda de protestos que tem sido reprimida com violência por parte das autoridades, resultando em mais de cinco mil mortos e mais de 24 mil detenções.

Ali Khamenei responsabiliza os EUA e classificou Trump de “criminoso”, reconhecendo “vários milhares de mortos” no seu território, que atribuiu a “terroristas e agitadores” ligados aos EUA e a Israel.

Os protestos começaram em 27 de dezembro no Grande Bazar de Teerão, em resposta ao colapso da moeda nacional, o rial, mas desde então têm-se intensificado, transformando-se em manifestações generalizadas contra a classe política nas principais cidades do país.

