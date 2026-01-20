Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Austrália

Praias de Sydney interditadas após ataques de tubarão

20 jan, 2026 - 00:41 • Reuters

Um jovem surfista foi hospitalizado com ferimentos graves, no último de três incidentes com tubarões no espaço de dois dias.

A+ / A-

As praias no norte de Sydney permaneceram encerradas esta terça-feira, depois de um jovem com cerca de 20 anos ter sido mordido por um tubarão — o terceiro ataque registado na cidade em apenas dois dias — numa altura em que as chuvas intensas deixaram as águas turvas e mais propícias à presença destes animais.

Os serviços de emergência foram chamados na noite de segunda-feira para uma praia em Manly, após relatos de que um surfista tinha sido atacado por um tubarão, informou a polícia do estado de Nova Gales do Sul, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Max White, uma testemunha ocular, contou que outro surfista conseguiu manter o jovem vivo ao usar a correia da prancha como um torniquete improvisado para estancar a hemorragia.

“Ele estava a respirar, mas estava inconsciente, e nós apenas… tentámos mantê-lo acordado, assim como todas as outras pessoas à nossa volta. Toda a gente ajudou”, disse à emissora pública ABC.

Os paramédicos trataram o jovem com ferimentos graves numa perna antes de o transportarem para o hospital em estado crítico.

Todas as praias da zona de Northern Beaches, uma área administrativa que abrange a costa norte da cidade, permanecerão encerradas por tempo indeterminado, indicou a polícia.

Os ataques surgem após vários dias de chuva intensa, cujas águas escorreram para o porto e para as praias em redor de Sydney, criando condições ideais para a presença de tubarões-touro, espécie suspeita de estar por detrás de alguns dos incidentes. Estes tubarões prosperam em águas salobras.

“Se alguém está a pensar entrar no mar esta manhã em qualquer ponto da Northern Beaches, pense duas vezes”, alertou Steven Pearce, diretor-executivo da Surf Life Saving NSW, esta terça-feira.

“A qualidade da água é muito má e isso é particularmente favorável à atividade dos tubarões-touro”, disse Steven Pearce.

Na segunda-feira, um rapaz de 10 anos escapou ileso depois de um tubarão o ter derrubado da prancha de surf e arrancado um pedaço da mesma. Um dia antes, outro rapaz ficou em estado crítico após ter sido mordido numa praia da cidade.

A Austrália regista cerca de 20 ataques de tubarão por ano, com menos de três a resultarem em mortes, segundo dados de grupos de conservação. Estes números são largamente superados pelo número de afogamentos nas praias do país.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 20 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?