Praias de Sydney interditadas após ataques de tubarão

As praias no norte de Sydney permaneceram encerradas esta terça-feira, depois de um jovem com cerca de 20 anos ter sido mordido por um tubarão — o terceiro ataque registado na cidade em apenas dois dias — numa altura em que as chuvas intensas deixaram as águas turvas e mais propícias à presença destes animais.



Os serviços de emergência foram chamados na noite de segunda-feira para uma praia em Manly, após relatos de que um surfista tinha sido atacado por um tubarão, informou a polícia do estado de Nova Gales do Sul, em comunicado.

Max White, uma testemunha ocular, contou que outro surfista conseguiu manter o jovem vivo ao usar a correia da prancha como um torniquete improvisado para estancar a hemorragia.

“Ele estava a respirar, mas estava inconsciente, e nós apenas… tentámos mantê-lo acordado, assim como todas as outras pessoas à nossa volta. Toda a gente ajudou”, disse à emissora pública ABC.

Os paramédicos trataram o jovem com ferimentos graves numa perna antes de o transportarem para o hospital em estado crítico.

Todas as praias da zona de Northern Beaches, uma área administrativa que abrange a costa norte da cidade, permanecerão encerradas por tempo indeterminado, indicou a polícia.

Os ataques surgem após vários dias de chuva intensa, cujas águas escorreram para o porto e para as praias em redor de Sydney, criando condições ideais para a presença de tubarões-touro, espécie suspeita de estar por detrás de alguns dos incidentes. Estes tubarões prosperam em águas salobras.

“Se alguém está a pensar entrar no mar esta manhã em qualquer ponto da Northern Beaches, pense duas vezes”, alertou Steven Pearce, diretor-executivo da Surf Life Saving NSW, esta terça-feira.

“A qualidade da água é muito má e isso é particularmente favorável à atividade dos tubarões-touro”, disse Steven Pearce.

Na segunda-feira, um rapaz de 10 anos escapou ileso depois de um tubarão o ter derrubado da prancha de surf e arrancado um pedaço da mesma. Um dia antes, outro rapaz ficou em estado crítico após ter sido mordido numa praia da cidade.

A Austrália regista cerca de 20 ataques de tubarão por ano, com menos de três a resultarem em mortes, segundo dados de grupos de conservação. Estes números são largamente superados pelo número de afogamentos nas praias do país.



