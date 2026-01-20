​“Stop Mercosul". Agricultores europeus manifestam-se em Estrasburgo

Milhares de agricultores, centenas de tratores estão nesta manhã de terça-feira concentrados junto ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, num ruidoso protesto contra o acordo comercial assinado no último fim-de-semana no Paraguai, entre a União Europeia- Mercosul.

Alguns balões amarelos, elevam aos céus uma faixa onde se lê “Von der Leyen go home” (Von der Leyen vai para casa).

Por entre o rebentamento de inúmeros petardos e de tochas de fumo de todas as cores, a marcha lenta percorreu as principais artérias da cidade até se fixar junto dos edifícios da União.

Com bandeiras e cartazes na mão, onde de se lê nomeadamente “Stop Mercosur”, agricultores de toda a Europa pressionam os eurodeputados a aprovarem, já amanhã, um pedido de parecer ao Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade com os Tratados do acordo de parceria e do acordo provisório sobre comércio propostos entre a UE e o Mercosul.

Caso o Parlamento Europeu venha a aprovar esse pedido de parecer jurídico - e fontes em Estrasburgo acreditam que é muito provável que aconteça - tudo se pode arrastar durante longos meses até à eventual entrada em vigor do acordo celebrado pela presidente da Comissão e pelo presidente do Conselho Europeu, em Assunção.