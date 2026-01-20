Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​“Stop Mercosul". Agricultores europeus manifestam-se em Estrasburgo

20 jan, 2026 - 11:25 • Pedro Mesquita , em Estrasburgo

Por entre o rebentamento de inúmeros petardos e de tochas de fumo de todas as cores, a marcha lenta percorreu as principais artérias da cidade até se fixar junto dos edifícios da União.

A+ / A-
Agricultores em protesto contra acordo entre UE e Mercosul, em Estrasburgo Foto: Pedro Mesquita/RR
Foto: Pedro Mesquita/RR
Foto: Pedro Mesquita/RR

Milhares de agricultores, centenas de tratores estão nesta manhã de terça-feira concentrados junto ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, num ruidoso protesto contra o acordo comercial assinado no último fim-de-semana no Paraguai, entre a União Europeia- Mercosul.

Alguns balões amarelos, elevam aos céus uma faixa onde se lê “Von der Leyen go home” (Von der Leyen vai para casa).

Por entre o rebentamento de inúmeros petardos e de tochas de fumo de todas as cores, a marcha lenta percorreu as principais artérias da cidade até se fixar junto dos edifícios da União.

Com bandeiras e cartazes na mão, onde de se lê nomeadamente “Stop Mercosur”, agricultores de toda a Europa pressionam os eurodeputados a aprovarem, já amanhã, um pedido de parecer ao Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade com os Tratados do acordo de parceria e do acordo provisório sobre comércio propostos entre a UE e o Mercosul.

Caso o Parlamento Europeu venha a aprovar esse pedido de parecer jurídico - e fontes em Estrasburgo acreditam que é muito provável que aconteça - tudo se pode arrastar durante longos meses até à eventual entrada em vigor do acordo celebrado pela presidente da Comissão e pelo presidente do Conselho Europeu, em Assunção.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?