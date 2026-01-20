Trump ameaça França com tarifas de 200% e partilha mensagens privadas de Macron

Donald Trump e Emmanuel Macron parecem estar numa rota de colisão, depois do Presidente de França ter negado vontade de aderir ao Conselho de Paz liderado pelo chefe de Estado norte-americano.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) disse aos jornalistas que "ninguém quer Macron, porque vai perder o cargo em breve" e ameaça que, se continuar a ser hostil, "basta impor uma tarifa de 200% nos vinhos e champanhes"

Mais tarde, já durante esta madrugada de terça-feira, Donald Trump publicou o que aparentam ser imagens do seu telemóvel de mensagens privadas enviadas por Emmanuel Macron em que o Presidente de França admite que "não compreende" a posição dos EUA em relação à Gronelândia.

Macron convida Trump para uma eventual reunião do G7 na quinta-feira, com presença de diplomatas da Ucrânia, da Dinamarca, da Síria e da Rússia, e ainda um jantar privado, em Paris.