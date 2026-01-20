Um ano de "Trump 2": Amnistia Internacional alerta para erosão de direitos e escalada autoritária

A Amnistia Internacional (AI), organização á escala global de defesa dos direitos humanos, denuncia uma escalada de práticas autoritárias do governo dos Estados Unidos desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, há um ano. A organização alerta para o que diz ser "a erosão dos direitos humanos" naquele país.

No relatório “Soando os Alarmes: Aumento das Práticas Autoritárias e Erosão dos Direitos Humanos nos EUA”, divulgado estaterça-feira para assinalar o primeiro aniversário do segundo mandato de Trump como Presidente dos Estados Unidos, a AIalerta para o encerramento do espaço cívico e o enfraquecimento do Estado de direito e para a forma como isso está a pôr em causa direitos humanos, quer no país quer além-fronteiras.

“Todos somos testemunhas de uma trajetória perigosa sob a administração Trump, que já levou a uma emergência em matéria de direitos humanos”, adianta o diretor-executivo da AI nos Estados Unidos, Paul O´Brien.

“Ao destruir normas e concentrar o poder, a administração Trump está a tentar tornar impossível que alguém a responsabilize, aponta.

“Não restam dúvidas de que as práticas autoritárias da administração Trump estão a aumentar o risco para jornalistas e pessoas discordantes, incluindo manifestantes, advogados, estudantes e defensores dos direitos humanos”, acrescenta O´Brien.

O relatório da AI documenta a escalada da situação em 12 áreas nas quais, segundo a Amnistia Internacional, “o Governo Trump está a abalar os pilares de uma sociedade livre”.

As áreas em causa incluem a liberdade de imprensa e acesso à informação, a liberdade de expressão e de reunião pacífica, as organizações da sociedade civil e as universidades, os opositores políticos e críticos, os juízes, advogados e o sistema jurídico.