Um ano de "Trump 2": Amnistia Internacional alerta para erosão de direitos e escalada autoritária

20 jan, 2026 - 08:01 • João Cunha
A Amnistia Internacional (AI), organização á escala global de defesa dos direitos humanos, denuncia uma escalada de práticas autoritárias do governo dos Estados Unidos desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, há um ano. A organização alerta para o que diz ser "a erosão dos direitos humanos" naquele país.
No relatório “Soando os Alarmes: Aumento das Práticas Autoritárias e Erosão dos Direitos Humanos nos EUA”, divulgado estaterça-feira para assinalar o primeiro aniversário do segundo mandato de Trump como Presidente dos Estados Unidos, a AIalerta para o encerramento do espaço cívico e o enfraquecimento do Estado de direito e para a forma como isso está a pôr em causa direitos humanos, quer no país quer além-fronteiras.
“Todos somos testemunhas de uma trajetória perigosa sob a administração Trump, que já levou a uma emergência em matéria de direitos humanos”, adianta o diretor-executivo da AI nos Estados Unidos, Paul O´Brien.
“Ao destruir normas e concentrar o poder, a administração Trump está a tentar tornar impossível que alguém a responsabilize, aponta.
“Não restam dúvidas de que as práticas autoritárias da administração Trump estão a aumentar o risco para jornalistas e pessoas discordantes, incluindo manifestantes, advogados, estudantes e defensores dos direitos humanos”, acrescenta O´Brien.
O relatório da AI documenta a escalada da situação em 12 áreas nas quais, segundo a Amnistia Internacional, “o Governo Trump está a abalar os pilares de uma sociedade livre”.
As áreas em causa incluem a liberdade de imprensa e acesso à informação, a liberdade de expressão e de reunião pacífica, as organizações da sociedade civil e as universidades, os opositores políticos e críticos, os juízes, advogados e o sistema jurídico.
O documento também refere os ataques aos direitos dos refugiados e migrantes, a culpabilização de comunidades e o retrocesso nas proteções contra a discriminação, o uso das forças armadas para fins domésticos, o desmantelamento da responsabilidade corporativa e das medidas anticorrupção, a expansão da vigilância sem supervisão significativa e os esforços para minar os sistemas internacionais destinados a proteger os direitos humanos.
A AI sublinha que estas são práticas "que se reforçam mutuamente”.
“Estudantes são presos e detidos por protestarem em campus universitários, comunidades inteiras estão a ser inundadas e aterrorizadas por agentes mascarados do serviço de imigração e fiscalização aduaneira dos Estados Unidos e a militarização das cidades está a tornar-se normalizada."
Ao mesmo tempo, “a intimidação da imprensa torna mais difícil expor as violações e abusos dos direitos humanos, a retaliação contra os protestos faz com que as pessoas tenham medo de falar, a expansão da vigilância e da militarização aumenta os custos da dissidência, e os ataques a tribunais, advogados e órgãos de supervisão tornam mais difícil fazer valer a responsabilidade”.
Segundo a Amnistia Internacional, estas práticas são semelhantes às que são usadas noutros países em que governos controlam a informação, punem a dissidência, restringem o espaço cívico e enfraquecem os mecanismos destinados a garantir a responsabilização.
O documento recomenda às entidades norte-americanas e internacionais que restaurem “com urgência” as salvaguardas do Estado de direito e reforcem a responsabilização para “garantir que as violações dos direitos humanos não sejam ignoradas nem aceites como inevitáveis”.
Porque "as práticas autoritárias só se enraízam quando se permite que se normalizem".