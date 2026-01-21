Acidente em Espanha. Conjunto de rodas encontrado em ribeiro a 270 metros de comboio descarrilado

Um conjunto de rodas de um comboio foi encontrado, na terça-feira, a mais de 270 metros do local do descarrilamento e colisão entre dois comboios de alta velocidade perto de Córdoba, em Espanha. A peça de várias toneladas terá sido encontrada por um fotojornalista do The New York Times. Segundo o jornal norte-americano, o bogie — nome dado ao conjunto de rodados com motores de tração — foi encontrado num ribeiro a 275 metros do local do acidente, parcialmente submerso e sem indicações de já ter sido analisado pelas autoridades. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os agentes da polícia a assistir na investigação afirmaram ao jornal, quando foi revelada a localização, que estavam à procura dessa peça. Mais tarde, afirmaram saber da localização, mas não poder comentar. No final da terça-feira, a Adif, gestora da infraestrutura ferroviária espanhola, afirmou ao The New York Times que a parte tinha sido localizada pelos investigadores, mas não esclareceu quando foi. Tudo indica que o conjunto de rodados encontrado nesta ribeira pertence ao comboio da Iryo. De acordo com o El País, a peça está a 275 metros do comboio da Iryo, que fazia o percurso entre Málaga e Madrid, e do lado da linha ocupado por este comboio.

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, disse esta quarta-feira que era o bogie dianteiro da oitava carruagem do comboio da Iryo que estava "desaparecido". Essa ausência é visível nas imagens da carruagem, a última do comboio, tombada — foi o descarrilamento desta e de outras duas carruagens, a sexta e a sétima, que fez esta parte do comboio vermelho ocupar a via onde circulava o comboio de alta velocidade da Renfe, do serviço Alvia, e provocou o embate fatal para 43 pessoas. A investigação ferroviária tem de apurar se os danos que encontra nos comboios e na linha ferroviária são provocados pelo acidente ou provocaram o acidente. O conjunto de rodas agora encontrado pode ter sido arrancado do comboio devido ao impacto do comboio da Renfe.

Comboio da Iryo descarrilado e tombado em linha de alta velocidade em Espanha. Foto: Susana Vera/Reuters Conjunto de rodados (bogie) perto de local de descarrilamento e colisão de dois comboios de alta velocidade em Espanha. Foto: Guarda Civil Espanhola/EPA Comboio da Renfe Alvia que colidiu com comboio da Iryo. Foto: J.j. Guillen/EPA Foto: Jorge Zapata/EPA

Óscar Puente indicou também que o comboio da Iryo apresenta marcas do tamanho de uma moeda nas rodas das primeiras cinco carruagens, que não descarrilaram. Uma hipótese para o surgimento destas marcas é a rotura de 30 centímentros encontrada num carril, devido a uma junta que podia apresentar defeitos. "Os bogies das primeiras cinco carruagens apresentam uma marca e é possível — está-se a investigar — que os dois ou três comboios que passaram antes tenham marcas semelhantes", afirmou o ministro na TVE. "A questão agora é saber porque se criaram essas marcas". Maquinista da Iryo não se apercebeu que "problema" era descarrilamento As comunicações entre o maquinista da Iryo e o controlo de tráfego ferroviário, reveladas pelo jornal elDiario.es, mostram que o profissional não se apercebeu imediatamente que o problema do comboio era um descarrilamento. O maquinista contactou o controlo, na estação de Atocha, em Madrid, às 19h45, para informar que tinha sofrido um "problema na zona de Adamuz". Informou, na mesma chamada, que baixou os pantógrafos — dispositivos do comboio que captam energia elétrica do cabo (catenária) colocado acima da linha — e que o comboio estava bloqueado.