Canadá prepara-se para invasão militar dos EUA com táticas de milícia

O Canadá está a preparar-se para responder a uma invasão militar dos Estados Unidos da América, segundo a imprensa canadiana. A estratégia inclui o uso de táticas de milícia, semelhantes às dos grupos rebeldes no Afeganistão.

Segundo o The Globe and Mail, as Forças Armadas canadianas preveem o recurso a táticas não convencionais, com grupos pequenos de “militares irregulares” — com pouco treino — “ou civis armados” a levar a cabo emboscadas, sabotagens, ataques com drones e em fuga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este modelo militar — não um plano militar — deve-se à dimensão das Forças Armadas do Canadá, com 71.500 efetivos e 30 mil reservistas. Os Estados Unidos têm 2,8 milhões de pessoas alistadas no Exército, e os fuzileiros navais (Marines) têm 186 mil militares ativos.

Uma das fontes do jornal canadiano afirmou que o modelo inclui táticas utilizadas pelos “mujahidin” afegãos na guerra contra a União Soviética, entre 1979 e 1989. As mesmas táticas foram empregues pelos talibã na guerra de 20 anos contra os EUA, com o uso de engenhos explosivos.