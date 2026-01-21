Costa garante que Europa está pronta para se defender de qualquer coerção

António Costa garante que a União Europeia (UE) está pronta para se defender de qualquer tipo de coerção, numa referência à pressão exercida por Donald Trump para tomar controlo da Gronelândia.

Em Estrasburgo, o presidente do Conselho Europeu refere que a Europa está unida à volta dos princípios do Direito Internacional e em solidariedade com a Dinamarca.

Apesar de reconhecer um interesse transatlântico "na paz e segurança do Ártico", Costa sublinha que a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos da América (EUA) "são incompatíveis e podem minar" as relações entre os dois continentes.

O presidente do Conselho Europeu reitera a vontade de dialogar, contudo não deixa de indicar que "não se pode aceitar que a lei do mais forte prevaleça sobre os direitos do mais fraco".

"As alianças não se podem resumir a uma sequência de transações. Não podemos aceitar a violação do direito internacional, quer seja na Ucrânia, na Gronelândia, na América Latina, em África ou na Faixa de Gaza", aponta, ainda.