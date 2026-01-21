EUA quer reduzir presença militar na Europa

Os Estados Unidos querem reduzir a presença militar na Europa. A administração Trump planeia reduzir participação do país em elementos da estrutura de forças da NATO, incluindo em Portugal.

A informação, avançada pelos jornais "The New York Times" e "The Washington Post", diz que está em causa uma redução de cerca de 200 posições da NATO em vários centros de comando da Aliança, afetando toda a Europa.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, a administração Trump quer cortar no pessoal militar responsável pelo planeamento de operações e pelos serviços de inteligência da Aliança.

Nomeadamente o Centro de Informações, com sede no Reino Unido; o comando das forças de operações especiais, sediado em Bruxelas e o Strike for NATO, com sede em Oeiras, responsável pela supervisão das operações marítimas.

São alguns exemplos de organismos que deverão sofrer cortes por parte da administração Trump. A decisão já será do conhecimento de vários estados-membros da Aliança Atlântica.

