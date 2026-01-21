Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

NATO

EUA quer reduzir presença militar na Europa

21 jan, 2026 - 07:25 • André Rodrigues

Trump quer cortar no pessoal militar responsável pelo planeamento de operações e pelos serviços de inteligência da NATO.

A+ / A-

Os Estados Unidos querem reduzir a presença militar na Europa. A administração Trump planeia reduzir participação do país em elementos da estrutura de forças da NATO, incluindo em Portugal.

A informação, avançada pelos jornais "The New York Times" e "The Washington Post", diz que está em causa uma redução de cerca de 200 posições da NATO em vários centros de comando da Aliança, afetando toda a Europa.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, a administração Trump quer cortar no pessoal militar responsável pelo planeamento de operações e pelos serviços de inteligência da Aliança.

Nomeadamente o Centro de Informações, com sede no Reino Unido; o comando das forças de operações especiais, sediado em Bruxelas e o Strike for NATO, com sede em Oeiras, responsável pela supervisão das operações marítimas.

São alguns exemplos de organismos que deverão sofrer cortes por parte da administração Trump. A decisão já será do conhecimento de vários estados-membros da Aliança Atlântica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 21 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?