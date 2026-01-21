"Eye of the Tiger": Macron aparece de óculos de sol num evento oficial

O Presidente francês não passou despercebido no último evento oficial. Emmanuel Macron marcou presença esta terça-feira no Fórum Económico Mundial, em Davos, Suíça, e discursou usando óculos de sol de aviador. O caso despertou curiosidade e a imaginação deu largas na internet. São várias as teorias e memes que circulam nas redes sociais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Macron retirou os óculos azuis, subiu ao palco e mostrou o olho inchado no encontro anual de líderes políticos. "É um problema ocular completamente inofensivo", confessou o Presidente francês, esclarecendo o que se passa. Depois de ter sofrido uma hemorragia subconjuntival, Macron explicou que vai ter de utilizar os óculos "durante algum tempo".

Depois de, alegadamente, ter sofrido uma hemorragia subconjuntival, Macron explicou que vai ter de utilizar os óculos "durante algum tempo". Foto: Philippe Magoni/Pool/EPA

Até o Palácio do Eliseu explicou nesta terça-feira que o chefe de Estado tem de proteger os olhos devido a uma rutura de um vaso sanguíneo. Nas redes sociais, os óculos de sol de Macron tornaram-se virais e há quem faça montagens a brincar com o problema temporário de saúde do líder francês.

Com recurso à Inteligência Artificial, algumas imagens geradas também envolvem a mulher Brigitte Macron, justificando a lesão ocular ao recordar o episódio em que a primeira-dama francesa deu um safanão "a brincar" ao marido, em maio de 2025. Na semana passada, Emmanuel Macron já tinha sido visto a usar óculos de sol, por momentos, numa cerimónia de uma base militar em Istres, França. Antes de começar um discurso às Forças Armadas francesas, pediu que as atenções fossem desviadas do estado do seu olho. "Por favor, relativizem a aparência desagradável do meu olho", disse Macron, brincando com o assunto. "É o meu olho de tigre", afirmou, referindo-se ao tema intemporal dos anos 1980, "Eye of the Tiger", dos Survivor. Mas já não é a primeira vez que uma figura política aparece a cobrir um dos olhos, seja por maleita repentina ou a longo termo. Olaf Scholz O antigo chanceler alemão Olaf Scholz sofreu um acidente a 1 de setembro de 2023, quando saiu para correr e acabou por cair e magoar o rosto. Com uma pala no olho, e alguns arranhões no rosto resultantes da queda, Scholz publicou na altura uma fotografia nas redes sociais e anunciou que teria de cancelar alguns compromissos por uns dias.

"Parece pior do que realmente é", disse até numa das publicações, agradecendo "todos os desejos de melhoras". Jean-Marie Le Pen O antigo líder de extrema-direita francesa e pai de Marine Le Pen também marcou a sua passagem na política com uma pala no olho, mas Jean-Marie Le Pen usou-a por muito mais tempo.

Em causa estava a perda de visão de Le Pen após ser espancado durante um confronto na Guerra da Argélia, que decorreu de 1954 a 1962.

Com o tempo, a pala no olho esquerdo virou imagem de marca, tornando-se num símbolo da ideologia política de extrema-direita em França. Dan Crenshaw Já o ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos da América (EUA), Dan Crenshaw, sofreu uma lesão grave no olho direito após uma explosão de um engenho improvisado no Afeganistão, em 2012, durante uma operação para desmantelar o grupo jihadista Al-Qaeda