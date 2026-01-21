Gronelândia: António Costa diz que garantia de Trump é "boa notícia", mas também "estranha"

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

“É uma boa noticia”, mas não deixa de ser uma estranha notícia “porque os aliados habitualmente não se atacam mutuamente”. A posição foi assumida pelo presidente do Conselho Europeu quando confrontado pelos jornalistas, em Estrasburgo, sobre as palavras de Donald Trump, em Davos, a garantir que os EUA não vão recorrer à força para anexar a Gronelândia. Já sobre o facto de, em alternativa, o Presidente dos EUA exigir negociações imediatas, António Costa sublinha que “apenas a Gronelândia e a Dinamarca podem decidir sobre o seu próprio destino. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que a União Europeia garante, tanto à Dinamarca quanto à Gronelândia, "solidariedade total e apoio total”.

O presidente do Conselho Europeu insiste, por outro lado, que a União Europeia dispõe de “instrumentos anti-coerção”, que espera nunca ter de utilizar, para responder às ameaças. A prioridade continua a ser o diálogo: “Há um total empenho em dialogar com os Estados Unidos, mas obviamente não podemos ser ameaçados e temos instrumentos anti-coerção que, se necessário, devem ser utilizados”. Questionado sobre que instrumentos são esses, António Costa limita-se a dizer que “são os instrumentos jurídicos que existem”, embora manifeste a esperança de que nunca se chegue a esse ponto.

UE-Mercosul. "Consulta ao Tribunal de Justiça não tem efeitos suspensivos" Os eurodeputados decidiram esta quarta-feira, por maioria, enviar o acordo de comércio UE-Mercosul para o Tribunal de Justiça da União. A ideia é verificar se não viola os Tratados europeus. António Costa garante, contudo, que esta diligência não irá suspender a aplicação do acordo que – juntamente com Ursula von der Leyen – assinou no Paraguai: “O Conselho Europeu aprovou não só a autorização para a assinatura [do acordo], mas também para a sua aplicação provisória. Por conseguinte, esta consulta prévia ao Tribunal de Justiça não tem efeito suspensivo sobre a aplicação do acordo. Pode ser aplicado, não há dúvidas substanciais quanto à legalidade do acordo. Como todos perceberam, tratou-se de uma iniciativa de alguns deputados, um expediente dilatório, para não ter de se pronunciar sobre o fundo da questão, mas a Comissão Europeia reúne todas as condições para avançar com a aplicação provisória”.

