Gronelândia: Trump recua nas tarifas à Europa

O Presidente norte-americano recua nas tarifas contra os países europeus que estão contra a anexação da Gronelândia pelos Estados Unidos.



Após uma reunião com o secretário-geral da NATO, Donald Trump adianta que foi criado um esboço para um futuro acordo relativamente à Gronelândia.



“Com base neste entendimento, não irei impor as tarifas que estavam previstas entrar em vigor a 1 de fevereiro”, escreveu Trump na Truth Social após um encontro com Mark Rutte, em Davos, na Suíça.

O Presidente dos Estados Unidos não adiantou pormenores sobre o esboço para um futuro acordo sobre a ilha no Ártico, que faz parte da Dinamarca.

A decisão de Trump de recuar nas tarifas aos países europeus acontece horas depois de o líder norte-americano ter afirmado, no Fórum Económico Mundial, em Davos, que pretendia iniciar "negociações imediatas para comprar" a Gronelândia.

[em atualização]