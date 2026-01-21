Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Gronelândia: Trump recua nas tarifas à Europa

21 jan, 2026 - 19:36

Após uma reunião com o secretário-geral da NATO, Donald Trump adianta que foi criado um esboço para um futuro acordo relativamente à Gronelândia.

A+ / A-

O Presidente norte-americano recua nas tarifas contra os países europeus que estão contra a anexação da Gronelândia pelos Estados Unidos.

Após uma reunião com o secretário-geral da NATO, Donald Trump adianta que foi criado um esboço para um futuro acordo relativamente à Gronelândia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Com base neste entendimento, não irei impor as tarifas que estavam previstas entrar em vigor a 1 de fevereiro”, escreveu Trump na Truth Social após um encontro com Mark Rutte, em Davos, na Suíça.

O Presidente dos Estados Unidos não adiantou pormenores sobre o esboço para um futuro acordo sobre a ilha no Ártico, que faz parte da Dinamarca.

A decisão de Trump de recuar nas tarifas aos países europeus acontece horas depois de o líder norte-americano ter afirmado, no Fórum Económico Mundial, em Davos, que pretendia iniciar "negociações imediatas para comprar" a Gronelândia.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?