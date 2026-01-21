Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Homem doa dois órgãos à filha no primeiro transplante combinado de dador vivo em Itália

21 jan, 2026 - 07:05 • Lusa

Pai e filha estão bem e tiveram alta do Hospital Papa Giovanni XXIII na segunda-feira.

A+ / A-

Um sérvio de 37 anos tornou-se a primeira pessoa em Itália a doar dois órgãos em simultâneo, num transplante combinado à filha.

A sua filha de 7 anos, Sofija (nome fictício), recebeu um rim e parte do fígado do pai, noticiou na terça-feira a agência de notícias italiana ANSA.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pai e filha estão bem e tiveram alta do Hospital Papa Giovanni XXIII na segunda-feira.

A menina sofria há muito tempo de uma doença genética rara que afeta o fígado e os rins, necessitando de diálise desde os quatro anos de idade.

A avaliação da adequação dos dois foi seguida de um parecer favorável da Comissão Regional de Terceiros e, finalmente, da aprovação do Ministério Público de Bérgamo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 21 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?