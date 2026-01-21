Mais de 330 jornalistas estavam detidos no final de 2025

Um total de 330 jornalistas encontravam-se detidos por causa do seu trabalho, no final de 2025, de acordo com um relatório do Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

A China, com 50 prisioneiros (em 1 de dezembro), Myanmar com 30 e Israel com 29 jornalistas palestinianos encarcerados são os países com maior número de profissionais detidos, seguidos pela Rússia, com 27 (dos quais dois em cada cinco são ucranianos), Bielorrússia com 25 e Azerbaijão com 24.

Embora apresentando uma ligeira quebra em relação ao número recorde de 384 no final de 2024, o ano de 2025 foi o quinto consecutivo em que o número de detenções ultrapassou as 300, e o terceiro com o valor total mais elevado desde que a ONG norte-americana começou a compilar estes dados em 1992.

"Estes números recorde refletem a ascensão do autoritarismo e a escalada dos conflitos armados em todo o mundo", afirma o CPJ no seu relatório.