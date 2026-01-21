Maquinistas na Espanha marcam greve geral de três dias na ferrovia por sucessão de acidentes graves

O Sindicato Espanhol de Maquinistas Ferroviários anunciou esta quarta-feira uma greve geral de três dias no setor ferroviário em resposta à sucessão de acidentes graves registados desde domingo. Entre as vítimas mortais dos acidentes estão dois maquinistas.

A greve geral foi marcada pelo SEMAF para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, e abrange as várias empresas do setor, segundo o comunicado. O sindicato já tinha avisado para uma deterioração das condições de segurança em várias linhas, e chegou a pedir, em agosto, a redução da velocidade máxima em várias linhas de alta velocidade.

Um maquinista morreu na noite de terça-feira, devido à colisão de um comboio regional com um muro de contenção que tinha caído para a via férrea. A tempestade sentida na Catalunha levou ainda ao descarrilamento de outro comboio regional em Maçanet, quando embateu numa pedra solta na linha.

O maquinista do comboio da Renfe é uma das 43 vítimas mortais do descarrilamento e colisão de dois comboios na zona de Adamuz, perto de Córdoba, na linha de alta velocidade entre Madrid e Sevilha. O comboio da Renfe, do serviço Alvia, embateu em três carruagens descarriladas de um comboio da empresa privada Iryo.