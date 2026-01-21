Marcelo: quem tentar dominar o mundo “pela força” falhará como no século XX

“Não há quem consiga hoje refazer pela força a divisão de hemisférios do passado e sonhar controlar o seu hemisfério, ou resolver problemas universais por si só. Falhará quem o tente no século vinte e um, como falharam outros no século vinte.” Foi com este aviso direto contra tentações imperialistas, hegemonias solitárias e soluções impostas pela força que o Presidente da República encerrou, esta terça-feira, a sua intervenção no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na sessão solene que assinalou os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Europeia (CEE).

Num discurso de forte densidade histórica e política, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem clara: o mundo do século XXI não pode repetir os erros do século XX. Sem referências explícitas, mas com alusões evidentes, o chefe de Estado evocou o fracasso das grandes ideologias totalitárias e expansionistas — do nazismo ao fascismo — que procuraram dividir o mundo em esferas de influência e acabaram em guerra, destruição e milhões de mortos.

Europa como resposta ao passado

O Presidente lembrou que a integração europeia nasceu precisamente como reação a esse passado trágico. Depois das guerras mundiais e da devastação provocada pelo extremismo político, a Europa construiu-se como espaço de reconciliação, liberdade e cooperação. “A Europa é o berço da Democracia, o farol das Liberdades, o esteio do Estado de Direito e a referência do Estado Social”, afirmou, rejeitando leituras que apontam para a irrelevância do projeto europeu no atual contexto internacional.

Ao longo da intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a adesão de Portugal e Espanha, há 40 anos, marcou uma rutura histórica: uma mudança para a democracia, o Estado de direito, o desenvolvimento e a justiça social, depois de décadas de ditaduras e isolamento. Um percurso que, frisou, não teria sido possível “à margem da Europa, contra a Europa ou sem a Europa”.

Críticas ao “esquecimento” da Europa

O Presidente alertou ainda para o que classificou como uma “moda do momento”: esquecer, minimizar ou diminuir o papel da Europa no mundo. Reconhecendo falhas e insuficiências, defendeu que o balanço é claro — mais liberdade, mais direitos, melhores condições de vida e um dos maiores mercados do mundo. Ainda assim, avisou, “não basta”, sendo necessário investir mais em juventude, ciência, tecnologia, segurança comum e coesão política.

Aliados, mas sem ilusões

O Presidente alertou ainda para os riscos de um mundo em que alguns Estados acreditam poder agir sozinhos , ignorando aliados, instituições multilaterais e valores comuns. Uma ilusão que, recordou, já custou milhões de vidas no século passado e que volta a ganhar força num tempo de guerras, populismos e revisionismos históricos .

Na parte final do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa abordou as alianças externas da União Europeia e de Portugal, referindo o Reino Unido e os Estados Unidos como parceiros históricos. Mas deixou um aviso: nenhuma aliança substitui a responsabilidade própria da Europa. “Não há senhores únicos do globo, nem poderes eternos”, afirmou, defendendo que as parcerias valem mais do que “a espuma, mesmo sedutora, de cada dia”.

“Nunca desistiremos da Europa”

A mensagem final foi tanto europeia como nacional. O Presidente garantiu que os europeus não desistirão do seu papel universal e que Portugal nunca desistirá da Europa. “Desistir da Europa seria, para Portugal, desistir de uma parte essencial e insubstituível de Portugal”, concluiu, num discurso que ligou quase nove séculos de história nacional ao futuro do projeto europeu.