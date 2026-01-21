Marcelo: quem tentar dominar o mundo “pela força” falhará como no século XX

21 jan, 2026 - 12:02 • Olímpia Mairos
“Não há quem consiga hoje refazer pela força a divisão de hemisférios do passado e sonhar controlar o seu hemisfério, ou resolver problemas universais por si só. Falhará quem o tente no século vinte e um, como falharam outros no século vinte.” Foi com este aviso direto contra tentações imperialistas, hegemonias solitárias e soluções impostas pela força que o Presidente da República encerrou, esta terça-feira, a sua intervenção no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na sessão solene que assinalou os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Europeia (CEE).
Num discurso de forte densidade histórica e política, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem clara: o mundo do século XXI não pode repetir os erros do século XX. Sem referências explícitas, mas com alusões evidentes, o chefe de Estado evocou o fracasso das grandes ideologias totalitárias e expansionistas — do nazismo ao fascismo — que procuraram dividir o mundo em esferas de influência e acabaram em guerra, destruição e milhões de mortos.
O Presidente lembrou que a integração europeia nasceu precisamente como reação a esse passado trágico. Depois das guerras mundiais e da devastação provocada pelo extremismo político, a Europa construiu-se como espaço de reconciliação, liberdade e cooperação. “A Europa é o berço da Democracia, o farol das Liberdades, o esteio do Estado de Direito e a referência do Estado Social”, afirmou, rejeitando leituras que apontam para a irrelevância do projeto europeu no atual contexto internacional.
Ao longo da intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a adesão de Portugal e Espanha, há 40 anos, marcou uma rutura histórica: uma mudança para a democracia, o Estado de direito, o desenvolvimento e a justiça social, depois de décadas de ditaduras e isolamento. Um percurso que, frisou, não teria sido possível “à margem da Europa, contra a Europa ou sem a Europa”.
O Presidente alertou ainda para o que classificou como uma “moda do momento”: esquecer, minimizar ou diminuir o papel da Europa no mundo. Reconhecendo falhas e insuficiências, defendeu que o balanço é claro — mais liberdade, mais direitos, melhores condições de vida e um dos maiores mercados do mundo. Ainda assim, avisou, “não basta”, sendo necessário investir mais em juventude, ciência, tecnologia, segurança comum e coesão política.
O Presidente alertou ainda para os riscos de um mundo em que alguns Estados acreditam poder agir sozinhos , ignorando aliados, instituições multilaterais e valores comuns. Uma ilusão que, recordou, já custou milhões de vidas no século passado e que volta a ganhar força num tempo de guerras, populismos e revisionismos históricos .
Na parte final do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa abordou as alianças externas da União Europeia e de Portugal, referindo o Reino Unido e os Estados Unidos como parceiros históricos. Mas deixou um aviso: nenhuma aliança substitui a responsabilidade própria da Europa. “Não há senhores únicos do globo, nem poderes eternos”, afirmou, defendendo que as parcerias valem mais do que “a espuma, mesmo sedutora, de cada dia”.
A mensagem final foi tanto europeia como nacional. O Presidente garantiu que os europeus não desistirão do seu papel universal e que Portugal nunca desistirá da Europa. “Desistir da Europa seria, para Portugal, desistir de uma parte essencial e insubstituível de Portugal”, concluiu, num discurso que ligou quase nove séculos de história nacional ao futuro do projeto europeu.