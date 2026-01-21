Tráfico de droga. "Maior operação de sempre" da Europol faz 85 detidos

A Europol, agência europeia de cooperação que inclui a Polícia Judiciária, anunciou esta quarta-feira ter executado "a maior operação de sempre", desmantelando uma rede de produção e tráfico de drogas sintéticas em vários países.

O diretor do Centro Europeu de Combate ao Crime Organizado da Europol, o neerlandês Andy Kraag, disse à agência noticiosa francesa AFP que foram desmontados 24 laboratórios, apreendidas mil toneladas de produtos químicos, utilizados do fabrico de MDMA, anfetamina e metanfetamina, e efetuadas 85 detenções, na sua maioria de cidadãos polacos, mas também belgas e neerlandeses.