Tráfico de droga. "Maior operação de sempre" da Europol faz 85 detidos

21 jan, 2026 - 10:43 • Lusa
A Europol, agência europeia de cooperação que inclui a Polícia Judiciária, anunciou esta quarta-feira ter executado "a maior operação de sempre", desmantelando uma rede de produção e tráfico de drogas sintéticas em vários países.
O diretor do Centro Europeu de Combate ao Crime Organizado da Europol, o neerlandês Andy Kraag, disse à agência noticiosa francesa AFP que foram desmontados 24 laboratórios, apreendidas mil toneladas de produtos químicos, utilizados do fabrico de MDMA, anfetamina e metanfetamina, e efetuadas 85 detenções, na sua maioria de cidadãos polacos, mas também belgas e neerlandeses.
"Tenho trabalhado esta área há algum tempo. Esta é, de longe, a maior operação que já realizámos contra a produção e distribuição de drogas sintéticas. Representa um duro golpe para os grupos criminosos envolvidos no tráfico de drogas e, mais especificamente, no tráfico de drogas sintéticas", continuou.
Segundo aquele responsável policial a investigação e operação levaram cerca de um ano e mobilizaram forças de segurança de Espanha, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Polónia e República Checa.
As suspeitas surgiram em 2024, quando a polícia polaca descobriu uma grande quantidade de produtos químicos ilegais provenientes de China e Índia, percebendo-se depois que aquelas substâncias químicas eram reembaladas e rotuladas fraudulentamente para distribuição por outros país para produção de drogas sintéticas.
Kraag sublinhou que o fabrico daquele tipo de drogas tem também um grande impacto ambiental, tendo as autoridades apreendido igualmente 120 mil litros de resíduos químicos tóxicos, que os criminosos costumam despejar em solos ou cursos de água.