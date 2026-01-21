Trump diz que Putin aceitou convite para se juntar ao Conselho de Paz

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou esta quarta-feira, no Fórum de Davos, que o Presidente russo, Vladimir Putin, tinha "aceitado" o seu convite para se juntar ao seu "Conselho da Paz", considerado um concorrente da ONU. "Foi convidado. Ele aceitou", declarou em Davos o Presidente norte-americano a jornalistas, incluindo à AFP. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente russo, Vladimir Putin, por seu lado, anunciou esta quarta-feira que ordenou ao seu Ministério dos Negócios Estrangeiros que "estudasse" o convite feito pelo seu homólogo americano, Donald Trump, para integrar o seu 'Conselho da Paz', considerado um concorrente da ONU. "O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia foi encarregado de estudar os documentos que nos foram transmitidos e de consultar os nossos parceiros estratégicos sobre este assunto", afirmou Putin durante uma reunião do governo.

"Só depois disso poderemos responder ao convite que nos foi dirigido", acrescentou. Putin também considerou que a Rússia poderia pagar os mil milhões de dólares solicitados como taxa de entrada no Conselho da Paz, a partir dos "ativos russos congelados sob a antiga administração americana", devido à guerra na Ucrânia. O chefe de Estado russo também levantou a possibilidade de os fundos russos restantes, bloqueados nos EUA, poderem servir para "reconstruir os territórios danificados pelas hostilidades, após a conclusão de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia". O "Conselho da Paz" proposto por Donald Trump visa, entre outras coisas, segundo a Casa Branca, elaborar um plano para acabar com a guerra no território palestiniano da Faixa de Gaza. "O essencial é que todo o processo tenha um efeito favorável na resolução a longo prazo do conflito israelo-palestiniano, com base nas resoluções pertinentes das Nações Unidas", continuou o Presidente russo. "É necessário que as necessidades e os desejos inalienáveis dos palestinianos sejam tidos em conta", acrescentou.