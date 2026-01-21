Trump quer "negociações imediatas para comprar a Gronelândia" e rejeita "usar a força"

21 jan, 2026 - 14:10 • João Pedro Quesado
Donald Trump reforçou esta quarta-feira a intenção de assumir o controlo da Gronelândia, anunciando a intenção de ter "negociações imediatas para comprar" o território da Dinamarca. No Fórum Económico Mundial, em Davos, o Presidente norte-americano disse que nenhum outro país tem condições para defender a Gronelândia além dos Estados Unidos da América.
"Todos os membros da NATO têm a obrigação de defender o seu território. Nenhuma nação, ou grupo de nações, tem a capacidade de defender a Gronelândia sem ser os Estados Unidos", afirmou Donald Trump, anunciando depois que procura "abrir negociações imediatas para comprar a Gronelândia", que diz estar "não defendida, numa localização estratégica chave entre os Estados Unidos, a Rússia e a China".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Presidente dos EUA procurou legitimar a sua intenção com um exemplo da Segunda Guerra Mundial, quando a "Dinamarca caiu para a Alemanha depois de seis horas de combate", obrigando os Estados Unidos a "enviar as nossas próprias forças para assegurar o território da Gronelândia, a elevado custo e despesa".
Os Estados Unidos montaram bases militares na Gronelândia durante o conflito, através de um acordo de segurança com a Dinamarca. Mas nunca tiveram posse do território, apesar de terem proposto a compra após a Segunda Guerra Mundial. "Depois da guerra, devolvemos a Gronelândia à Dinamarca", alegou. "Quando estúpidos fomos em fazer isso?"
"Sem nós, talvez estivessem todos a falar alemão e um pouco de japonês", declarou. "Eu não vou usar a força, não quero usar a força, não preciso de usar a força".
Política
Paulo Rangel admitiu a eventual adoção de um "meca(...)
"Só os Estados Unidos podem proteger esta gigante massa de terra, este gigante pedaço de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo e torná-lo tão bom que é bom para a Europa, seguro para a Europa e bom para nós". Trump afirmou ser essa a razão para "procurar negociações imediatas para discutir outra vez a compra da Gronelândia", justificando que "tal como nós adquirimos muitos outros território ao longo da nossa história" e "muitas nações europeias" o fizeram, "não há nada de errado nisso".
"Se houver uma guerra, muita da ação vai ter lugar naquele pedaço de gelo. Pensem nisso. Aqueles mísseis estariam a voar mesmo em cima daquele pedaço de gelo", declarou Donald Trump, referindo que quer construir na Gronelândia "a maior Cúpula Dourada jamais construída" — referindo-se à proposta de sistema de defesa de mísseis, com base em satélites e capacidade de interceção baseada em órbita, para o território dos EUA.
"Certos lugares na Europa não são sequer reconhecíveis", atacou Donald Trump logo no início do discurso. "Amigos voltam de sítios diferentes, não quero insultar ninguém aqui, e dizem que não os reconhecem. E não é de forma positiva", acusou Trump, contrapondo de seguida com uma declaração de amor: "Eu amo a Europa, eu quero ver a Europa a dar-se bem".
Trump criticou o que chamou de "sabedoria convencional" que o crescimento dos países se deve basear em "despesa pública a aumentar", "imigração em massa sem verificação" — repetindo a ideia da "morte da Europa Ocidental" que proclamou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro do ano passado — e "importações estrangeiras infindáveis".
"O resultado são défices orçamentais e comerciais recorde, e um défice soberano crescente alimentado pela maior onda de imigração em massa da história humana", afirmou, sublinhando que, do seu ponto de vista, "muitas partes do nosso mundo estão a ser destruídas perante os nossos olhos e os líderes nem percebem o que está a acontecer".
Mundo
Donald Trump já enviou convites para potenciais me(...)
"Há ventoinhas eólicas por toda a Europa", acrescentou o Presidente dos EUA, entrando no capítulo do "Novo Esquema Verde". "A China faz quase todas as ventoinhas eólicas, e no entanto nunca vi nenhum parque eólico na China. Já pensaram nisso? É uma boa forma de olhar para isso. Eles são espertos. A China é muito esperta. Eles produzem-nas, eles vendem-nas por uma fortuna. Eles vendem às pessoas estúpidas que as compram".
"Aqui na Europa, vimos o destino que a esquerda radical tentou impor na América. Tentaram muito. A Alemanha agora gera 22% menos eletricidade que gerava em 2017. E não é culpa do atual chanceler", afirmou Trump, apontando depois baterias ao Reino Unido, que critica por não utilizar as reservas de petróleo no Mar do Norte.
[notícia atualizada às 15h36]