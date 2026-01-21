Trump quer "negociações imediatas para comprar a Gronelândia" e rejeita "usar a força"

Donald Trump reforçou esta quarta-feira a intenção de assumir o controlo da Gronelândia, anunciando a intenção de ter "negociações imediatas para comprar" o território da Dinamarca. No Fórum Económico Mundial, em Davos, o Presidente norte-americano disse que nenhum outro país tem condições para defender a Gronelândia além dos Estados Unidos da América. "Todos os membros da NATO têm a obrigação de defender o seu território. Nenhuma nação, ou grupo de nações, tem a capacidade de defender a Gronelândia sem ser os Estados Unidos", afirmou Donald Trump, anunciando depois que procura "abrir negociações imediatas para comprar a Gronelândia", que diz estar "não defendida, numa localização estratégica chave entre os Estados Unidos, a Rússia e a China". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente dos EUA procurou legitimar a sua intenção com um exemplo da Segunda Guerra Mundial, quando a "Dinamarca caiu para a Alemanha depois de seis horas de combate", obrigando os Estados Unidos a "enviar as nossas próprias forças para assegurar o território da Gronelândia, a elevado custo e despesa". Os Estados Unidos montaram bases militares na Gronelândia durante o conflito, através de um acordo de segurança com a Dinamarca. Mas nunca tiveram posse do território, apesar de terem proposto a compra após a Segunda Guerra Mundial. "Depois da guerra, devolvemos a Gronelândia à Dinamarca", alegou. "Quando estúpidos fomos em fazer isso?" "Sem nós, talvez estivessem todos a falar alemão e um pouco de japonês", declarou. "Eu não vou usar a força, não quero usar a força, não preciso de usar a força". "Queremos um pedaço de gelo para a proteção do mundo. E não o dão", lamentou Donald Trump, argumentando que é "um pedido muito pequeno". Depois, deixou uma ameaça: "Podem dizer sim e nós ficaremos muito agradecidos, ou podem dizer não e nós vamos lembrar-nos".

"Só os Estados Unidos podem proteger esta gigante massa de terra, este gigante pedaço de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo e torná-lo tão bom que é bom para a Europa, seguro para a Europa e bom para nós". Trump afirmou ser essa a razão para "procurar negociações imediatas para discutir outra vez a compra da Gronelândia", justificando que "tal como nós adquirimos muitos outros território ao longo da nossa história" e "muitas nações europeias" o fizeram, "não há nada de errado nisso". "Se houver uma guerra, muita da ação vai ter lugar naquele pedaço de gelo. Pensem nisso. Aqueles mísseis estariam a voar mesmo em cima daquele pedaço de gelo", declarou Donald Trump, referindo que quer construir na Gronelândia "a maior Cúpula Dourada jamais construída" — referindo-se à proposta de sistema de defesa de mísseis, com base em satélites e capacidade de interceção baseada em órbita, para o território dos EUA. Visão apocalíptica da Europa abre discurso "Certos lugares na Europa não são sequer reconhecíveis", atacou Donald Trump logo no início do discurso. "Amigos voltam de sítios diferentes, não quero insultar ninguém aqui, e dizem que não os reconhecem. E não é de forma positiva", acusou Trump, contrapondo de seguida com uma declaração de amor: "Eu amo a Europa, eu quero ver a Europa a dar-se bem". Trump criticou o que chamou de "sabedoria convencional" que o crescimento dos países se deve basear em "despesa pública a aumentar", "imigração em massa sem verificação" — repetindo a ideia da "morte da Europa Ocidental" que proclamou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro do ano passado — e "importações estrangeiras infindáveis". "O resultado são défices orçamentais e comerciais recorde, e um défice soberano crescente alimentado pela maior onda de imigração em massa da história humana", afirmou, sublinhando que, do seu ponto de vista, "muitas partes do nosso mundo estão a ser destruídas perante os nossos olhos e os líderes nem percebem o que está a acontecer".