Trump quer "negociações imediatas para comprar a Gronelândia", que diz só os EUA podem defender

Donald Trump reforçou esta quarta-feira a intenção de assumir o controlo da Gronelândia, anunciando a intenção de ter "negociações imediatas para comprar" o território da Dinamarca. No Fórum Económico Mundial, em Davos, o Presidente norte-americano disse que nenhum outro país tem condições para defender a Gronelândia além dos Estados Unidos da América.

"Todos os membros da NATO têm a obrigação de defender o seu território. Nenhuma nação, ou grupo de nações, tem a capacidade de defender a Gronelândia sem ser os Estados Unidos", afirmou Donald Trump, anunciado depois que procura "abrir negociações imediatas para comprar a Gronelândia", que diz estar "não defendida, numa localização estratégica chave entre os Estados Unidos, a Rússia e a China".

O Presidente dos EUA procurou legitimar a sua intenção com um exemplo da Segunda Guerra Mundial, quando a "Dinamarca caiu para a Alemanha depois de seis horas de combate", obrigando os Estados Unidos a "enviar as nossas próprias forças para assegurar o território da Gronelândia, a elevado custo e despesa".

Os Estados Unidos montaram bases militares na Gronelândia durante o conflito, através de um acordo de segurança com a Dinamarca. Mas nunca tiveram posse do território, apesar de terem proposto a compra após a Segunda Guerra Mundial. "Depois da guerra, devolvemos a Gronelândia à Dinamarca", alegou. "Quando estúpidos fomos em fazer isso?"

"Sem nós, talvez estivessem todos a falar alemão e um pouco de japonês", declarou. "Eu não vou usar a força, não quero usar a força, não preciso de usar a força".

"Queremos um pedaço de gelo para a proteção do mundo. E não o dão", lamentou Donald Trump, argumentando que é "um pedido muito pequeno". Depois, deixou uma ameaça: "Podem dizer sim e nós ficaremos muito agradecidos, ou podem dizer não e nós vamos lembrar-nos".