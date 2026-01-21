Washington sanciona associações de caridade associadas ao Hamas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs igualmente sanções a um responsável da PCPA, Zaher Khaled Hassan Birawi, radicado no Reino Unido.

Segundo Washington, esta organização afirma representar amplamente os palestinianos, "mas é secretamente controlada pelo Hamas e foi um dos principais apoios de várias flotilhas que tentaram aceder a Gaza".A PCPA está presente no Líbano e organizou conferências na Turquia que reuniram palestinianos expatriados.

"O Departamento do Tesouro [norte-americano] está a tomar medidas contra as ligações secretas do Hamas a organizações sem fins lucrativos" , indicou em comunicado, visando em particular a Conferência Palestiniana para os Palestinianos no Estrangeiro (PCPA, na sigla em inglês).

Os Estados Unidos da América anunciaram esta quarta-feira sanções contra seis organizações de caridade que operam na Faixa de Gaza, bem como contra uma outra que apoiou as flotilhas civis contra o bloqueio israelita, acusadas de estarem associadas ao Hamas.

O grupo apoiou flotilhas cujo objetivo era quebrar o bloqueio israelita à Faixa de Gaza, devastada pela guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023.

As sanções abrangem ainda seis associações com sede na Faixa de Gaza que "afirmam prestar cuidados médicos a civis palestinianos, mas que na realidade apoiam o braço armado do Hamas", as Brigadas Ezzedine al-Qassam.

"A Administração Trump não fechará os olhos enquanto os dirigentes do Hamas e os seus cúmplices explorarem o sistema financeiro para financiar operações terroristas", afirmou o subsecretário do Tesouro norte-americano responsável pelo terrorismo e pela informação financeira, John Hurley, citado no comunicado.

As sanções norte-americanas implicam o congelamento de todos os bens detidos nos Estados Unidos pelas pessoas e entidades visadas e proíbem igualmente qualquer empresa ou cidadão norte-americano de manter relações comerciais com estas, sob pena de também serem alvo de sanções.

A ofensiva na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques do Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, que fizeram cerca de 1200 mortos, tendo perto de 250 pessoas sido levadas para Gaza como reféns.

Telavive iniciou logo de seguida uma série de ataques ao enclave, que provocaram mais de 70 mil mortos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.